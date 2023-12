La luchadora mexicana Daniela Guadalupe López Mejía denunció públicamente la violencia física que sufrió a manos de su esposo, el maestro de artes marciales mixtas, Luis Pedro Cervantes Rincón.

La atleta de 25 años, quien también es ex seleccionada nacional de lucha, relató los escalofriantes detalles de la agresión que tuvo lugar mientras se encontraba en compañía de su hija.

Las imágenes compartidas en redes sociales por Daniela revelan su rostro completamente hinchado y con un ojo morado, además de estar cubierta de su sangre. Tras exponer la brutal golpiza, la mexicana formalizó una denuncia por violencia familiar contra su ex pareja.

“Estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Temía por mi seguridad y la de mi hija. Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí. Lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”, relató la mujer en un video publicado en sus redes sociales.

“Me hicieron mi tomografía, sí tengo fractura de nariz y ya denuncié. Estoy bien, estoy a salvo. Ya descartamos fracturas, mi ojo está bien”, detalló sobre el ataque.