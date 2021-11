Aunque el expresidente de Brasil Luis Inázio Lula da Silva ha insistido en que no decidirá su candidatura a las presidenciales de ese país hasta febrero o marzo de 2022, recibió este lunes en Bruselas numerosos elogios por parte de los socialdemócratas europeos en un evento para hablar de América Latina.

“Mi partido va a tener un candidato a la presidencia de la república. En febrero o marzo yo decidiré si voy a ser o no candidato”, dijo Lula durante la rueda de prensa previa al acto.

“Tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que reconstruir Brasil”, dijo el exmandatario, que lidera todos los sondeos - Lula fue presidente entre 2003 y 2011-, tras haber recuperado sus derechos políticos después de que la justicia de su país anulara las dos condenas de corrupción por las que estuvo 580 días en la cárcel.

Lula es uno de los principales líderes de la izquierda latinoamericana y definió al actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como una “mala copia” del expresidente estadounidense Donald Trump, y pese a sus declaraciones, rechazó que esté haciendo “un discurso de campaña”.

“Yo no entiendo que haya hecho un discurso de campaña. No he estado pidiendo votos. Un discurso de campaña pide votos”, apuntó Lula.

Entre los intervinientes estuvo el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Una de las razones más esperanzadoras que tiene la comunidad política internacional por delante es verlo nuevamente al frente de Brasil”.

“Si Lula no fuera valiente, no volvería a ser presidente. Y lo será“ se mostró convencido el que fuese jefe del Ejecutivo español de 2004 a 2011.

Para Zapatero, Lula “abrirá un periodo para Latinoamérica de unión, de integración”.