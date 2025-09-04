x

¿Le servirá? Este es el celular que China le regaló a Maduro y “no pueden intervenir los gringos”

Nicolás Maduro presumió un celular que supuestamente fue regalado por el gobierno chino en medio de las tensiones con la administración de Donald Trump.

  • Nicolás Maduro presumió un Huawei que en Colombia cuesta aproximadamente 10 millones de pesos. Foto: Captura de video
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 4 horas
El dictador venezolano Nicolás Maduro le hizo un guiño a China en medio de las tensiones que la nación sudamericana enfrenta con Estados Unidos y dio evidencias de una alianza con el gigante asiático. Una muestra de ese apoyo sería el celular que le habrían obsequiado al líder chavista.

De acuerdo con Maduro, el celular regalado por Xi Jinping posee una tecnología de comunicación satelital que lo haría inmune a intervenciones externas. “Este es el mejor celular del mundo, me lo regaló mi hermano Xi Jinping. Con este teléfono no te lo pueden intervenir los gringos, ni aviones espía, ni satélites”, detalló el dictador venezolano.

Lea también: Maduro acusa a EE. UU. de usar inteligencia artificial en video sobre ataque a barco con droga

“Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei, que es el más avanzado del mundo... Este me lo regaló el presidente Xi Jinping, de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con él”, agregó Maduro en medio de una intervención hecha en el Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos.

El autoproclamado presidente venezolano extendió sus elogios al móvil y le hizo una invitación a los jóvenes de ese país para considerar la compra de ese celular, el cual tendría alta capacidad para “realizar llamadas satelitales”.

¿Cuál es el celular que China le regaló a Maduro?

Nicolás Maduro presumió ante los medios estatales un Huawei Mate X6 de color rojo nébula. Un teléfono plegable con un cristal Kunlun Glass de Segunda Generación que lo hace más resistente a las caídas.

Este dispositivo tiene cuatro cámaras, una de ellas de 50 megapíxeles, además de un almacenamiento de 512 GB. En Colombia, este celular puede tener un costo de 10 millones de pesos aproximadamente.

Además del celular, Maduro alardeó de su relación con uno de los máximos rivales comerciales de Estados Unidos y dio detalles sobre una reunión con una comisión diplomática de China con la que se habría acordado cooperación en materia de economía, tecnología y ciencia.

Siga leyendo: En fotos | El imponente desfile militar con el que China le mostró su poderío al mundo: Vladimir Putin y Kim Jong Un asistieron

