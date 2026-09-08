¿Qué es un memorando de entendimiento? Esto incluiría el documento firmado entre Rubio y De la Espriella

La visita del secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio a Barranquilla derivó en la firma de dos memorandos de entendimiento para temas de minerales críticos y cooperación civil nuclear. ¿En qué consisten estos documentos y cuál es su alcance?
Rubio llegó al país a un mes de que se posesionara Abelardo de la Espriella como presidente, y después de que el presidente Donald Trump apoyara su candidatura en segunda vuelta.
Desde campaña, De la Espriella ha buscado volver a posicionar a Colombia como uno de los principales socios de Estados Unidos en la región, tras una relación tensa que hubo entre los gobiernos de Trump y Gustavo Petro.
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Según la Cancillería, “los memorandos establecen un marco de cooperación no vinculante, respetuoso de la legislación nacional y de la soberanía del Estado colombiano, que permitirá avanzar en intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias y promoción de proyectos de interés estratégico para el país”.
La entidad añadió que los documentos “permitirán avanzar en minerales estratégicos, conocimiento geológico y cooperación nuclear con una visión de transición energética, soberanía y desarrollo territorial”.