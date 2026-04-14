Marco Rubio dice que diálogos entre Israel y Líbano son una “oportunidad histórica” de paz en Medio Oriente

Las tensiones en Medio Oriente entran en una fase decisiva con el inicio de nuevas conversaciones diplomáticas lideradas por Estados Unidos, en las que convergen los intereses de Israel, Líbano e Irán. En este escenario, el secretario de Estado Marco Rubio hizo un llamado a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica” para avanzar hacia la paz. Lea aquí: Trump amenaza con “eliminar” barcos iraníes en medio de bloqueo naval en Ormuz “Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí”, afirmó Rubio durante un encuentro en el Departamento de Estado, donde dio la bienvenida a los embajadores de Israel y Líbano. Como parte de estos esfuerzos, Rubio también sostuvo un encuentro con el canciller egipcio Abdelatty, en el que abordaron el cese al fuego con Irán, el avance de un plan de 20 puntos para Gaza y los esfuerzos en curso para poner fin al conflicto en Sudán. Además, exploraron formas de fortalecer la relación económica y comercial entre Estados Unidos y Egipto, en medio de la búsqueda de estabilidad regional.

El jefe de la diplomacia estadounidense encabeza reuniones clave con representantes de ambos países para destrabar la segunda fase de los acuerdos de paz. Estas gestiones se desarrollan mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras rechazar la propuesta nuclear iraní, en un contexto de alta tensión en la región. En paralelo, el vicepresidente J. D. Vance podría encabezar una segunda ronda de conversaciones con funcionarios iraníes si las negociaciones conducen a un nuevo encuentro cara a cara antes de que expire el alto el fuego la próxima semana, según informó CNN citando fuentes familiarizadas con el proceso.

J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos. FOTO: Redes sociales.

De acuerdo con ese medio, en estas gestiones también participan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han liderado contactos diplomáticos desde antes del inicio del conflicto. Ambos, junto con Vance, han mantenido conversaciones con funcionarios iraníes e intermediarios tras una extensa sesión de negociación que se prolongó por 21 horas. Las fuentes indicaron que el equipo cercano al presidente Donald Trump continúa trabajando en una salida diplomática, mientras se evalúan los detalles de una posible segunda reunión, que aún no ha sido confirmada. Incluso, Trump señaló que “algo podría pasar” en los próximos días, en medio de los intentos por retomar el diálogo.