Trump amenaza con “eliminar” barcos iraníes en medio de bloqueo naval en Ormuz

Donald Trump amenazó con “eliminar” cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval a los puertos. Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir del lunes a las 2:00 de la tarde después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran.
Para Irán este bloqueo es “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo “estará a salvo” de represalias. La respuesta de Trump llegó de inmediato. “Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, dijo en su red Truth Social.