Trump amenaza con “eliminar” barcos iraníes en medio de bloqueo naval en Ormuz

Donald Trump amenazó con “eliminar” cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval a los puertos. Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir del lunes a las 2:00 de la tarde después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran. Para Irán este bloqueo es “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo “estará a salvo” de represalias. La respuesta de Trump llegó de inmediato. “Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, dijo en su red Truth Social.

“Sin sentido”: crecen las críticas internacionales al bloqueo de EE. UU. a Irán y al cierre del estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo, medidas que tiene intención de mantener. Trump aseguró que 34 barcos cruzaron Ormuz el domingo, que según dijo “es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”. Le puede interesar: El estrecho de Ormuz permanece cerrado pese al anuncio de su reapertura en medio de la tregua entre EE. UU. e Irán

China, que depende en gran medida de Irán para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación “sin obstáculos” en Ormuz, una demanda a la que también se sumó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La agencia marítima de la ONU dijo que “ningún país” tiene el derecho legal de bloquear la navegación en Ormuz. Sin sorpresa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al bloqueo estadounidense; Reino Unido declaró que no lo respalda y España que “es algo sin sentido”. Amplíe la información: Bombardeos en Líbano dejan más de 600 niños víctimas, alerta Unicef

“Prioridad absoluta”: potencias buscan sostener el alto el fuego ante riesgo de escalada regional

La incapacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo hace temer una reanudación del conflicto que se ha extendido a toda la región por las represalias de la república islámica contra sus vecinos.

Desde entonces, más de 6.000 personas han muerto en esta contienda, principalmente en Irán y el Líbano. Según Pakistán, continúan los esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes y el alto el fuego, que expira el 22 de abril, “aguanta”. Su mantenimiento es una “prioridad absoluta”, declaró el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a su homólogo pakistaní, Ishaq Dar. Pero ni Estados Unidos ni Irán han comunicado sus intenciones. Los dos enemigos se culpan el uno al otro del fracaso de las negociaciones. Según Trump, se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares, una acusación desmentida por Teherán. Para el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, uno de los principales negociadores, el fracaso se debe al “maximalismo estadounidense”. Netanyahu afirmó que la ruptura había venido del lado estadounidense, debido a la falta de una “apertura inmediata del estrecho” de Ormuz. Pero añadió que, para Trump, la “cuestión central” sigue siendo el programa nuclear.

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