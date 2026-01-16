María Corina dijo que Delcy Rodríguez “le tiene terror” a Trump y que por eso está “cooperando”

En medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo desde Washington, la líder opositora venezolana habló sobre Delcy Rodríguez, actual presidente interina en Venezuela. María Corina aseguró que no quería especular y que no conocía los detalles, pero si Estados Unidos obtiene la información que necesita por parte de esta señora [Rodríguez], “es el tipo de cooperación que esperamos”. “Yo creo que ese es el tipo de cooperación que nosotros esperamos y que, sin duda, nos conviene”, afirmó. Entérese: Trump elogia a Machado, pero descarta que asuma el poder Además, que evidentemente es consciente de que la situación genera confusión y frustración en amplios sectores de la población venezolana, que esperan que los cambios sean más rápidos. “Entiendo que para muchas personas esta es una situación difícil de entender. Muchos venezolanos quisiéramos que esto evolucionara de una manera más rápida y trabajaremos para que así sea”, señaló. Sin embargo, subrayó que el valor de la información que podría aportar esta figura del régimen venezolano es significativa, debido a su conocimiento interno de la estructura dictatorial que ha ido evolucionando durante más de 20 años en Venezuela.

“Pocas personas tienen tanta información sobre la estructura criminal de la tiranía como quien fue parte de su diseño”, aseguró. En ese sentido, concluyó que los datos en su poder podrían ser de gran relevancia para las autoridades estadounidenses. “Sin duda, tiene información que le debe ser de altísimo valor al director de la CIA”, puntualizó. Esto, en mención a la reciente reunión del director de esta agencia de inteligencia de alto calibre tanto en Estados Unidos, como en el mundo. Amplíe la noticia: Director de la CIA viajó a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro Además, Machado dijo que Delcy Rodríguez “está recibiendo órdenes” de Estados Unidos y no controla la situación en el país. “Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ellá está recibiendo órdenes porque, al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real”, declaró, en alusión al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York. “Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia”, añadió en la rueda de prensa. También agregó que Rodríguez “es una comunista, es la principal aliada y representación del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero esa no es la representación del pueblo venezolano”.

La fase actual

En ese sentido, expresó su confianza en un cambio político en el país. “Estoy profundamente, profundamente convencida de que vamos a tener una transición democrática. Esta es la fase en la que estamos en este momento”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el proceso actual implicará costos y decisiones difíciles, pero que el resultado será positivo para el país y para la región. “El trabajo sucio ya se está realizando, pero luego el resultado de una transición estable va a hacer de Venezuela un país orgulloso y va a ser el mejor aliado que han tenido los Estados Unidos en las Américas”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas