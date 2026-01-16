Director de la CIA viajó a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para discutir cooperación bilateral, informó este viernes un funcionario estadounidense. Se trató de la visita de más alto nivel de un funcionario de Estados Unidos desde que Washington derrocó este mes al presidente Nicolás Maduro.
Conozca: “Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE.UU. UU. tras encuentro de Machado con Trump
Ratcliffe sostuvo el encuentro el jueves con Rodríguez por instrucción del presidente Donald Trump, “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada”, señaló el funcionario.