Director de la CIA viajó a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro

Durante la reunión se abordaron temas de cooperación en inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un “refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, en especial los narcotraficantes”.

La visita coincidió con el mismo día en que la líder opositora venezolana María Corina Machado entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump durante un encuentro en la Casa Blanca.

¿Qué ha paso entre Estados Unidos y Venezuela desde la salida de Maduro?

Desde que envió tropas para capturar a Maduro, Washington se ha abstenido de afirmar que la oposición deba asumir el poder, pese a haber sostenido previamente que un aliado de Machado ganó legítimamente las elecciones de 2024. Lea también: Dictadura en Venezuela aún no libera a los presos políticos colombianos: son más de 20 Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, asumió la presidencia de manera interina luego de que el Ejército estadounidense capturara al exmandatario y lo trasladara a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Según el funcionario estadounidense, la reunión de dos horas entre Ratcliffe y Rodríguez estuvo centrada en construir confianza entre ambos gobiernos.

“El director dejó claro que Venezuela ya no puede brindar apoyo a narcotraficantes como el TDA”, afirmó el funcionario, en referencia a la banda criminal Tren de Aragua. El diario The New York Times fue el primero en informar sobre el viaje de Ratcliffe. Por su parte, la agencia de noticias Reuters también realizó una solicitud de información sobre dicho viaje pero no no fue respondida de inmediato.

