“Estamos beneficiando la ilegalidad”: empresarios de Colombia y Ecuador piden suspender aranceles

Durante una rueda de prensa conjunta con el Comité Empresarial Ecuatoriano, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y Ecuador para actuar con responsabilidad y avanzar en el desmonte de las medidas que hoy afectan el comercio formal entre ambos países.
El dirigente destacó que el vínculo binacional ha sido el resultado de años de integración productiva y cooperación empresarial sostenid
“A uno no se le puede pasar por alto que el trabajo que se ha venido realizando por tantos años entre Ecuador y Colombia es quizá el trabajo de integración económica más profundo que hay en toda Latinoamérica”, afirmó.