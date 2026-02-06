x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Esta es la fecha en la que María Corina Machado prevé elecciones en Venezuela, ¿cómo será la transición?

La Nobel de Paz estima que en un plazo de 9 a 10 meses ya se pueda llamar a unas votaciones donde sean los venezolanos quienes realmente elijan a su presidente.

  • María Corina Machado asegura que Venezuela está lista para unas elecciones democráticas en el corto plazo. FOTO Getty
    María Corina Machado asegura que Venezuela está lista para unas elecciones democráticas en el corto plazo. FOTO Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que Venezuela podría celebrar elecciones democráticas en menos de un año, estimando un plazo de entre nueve y diez meses para completar un proceso de transición real.

La proyección la hizo en una entrevista con el medio estadounidense Político, donde sostuvo que en el corto plazo ve viable un proceso electoral con votación manual.

Lea también: Amnistía en Venezuela no es un gesto del régimen, sino el efecto directo de la presión de EE. UU.: María Corina Machado

“Creemos que un proceso verdaderamente transparente con votación manual... durante todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece”, declaró ante este medio la líder opositora al régimen de Maduro.

Para Machado, esta posibilidad se fundamenta en, según ella, la “cultura democrática” que tiene Venezuela y se basó en lo ocurrido con el pueblo de ese país en las elecciones celebradas en julio del 2024.

“Tenemos una cultura democrática, una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un gran apoyo popular, y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia, señaló Machado.

María Corina sostuvo que si en 2024, en las condiciones extremas del país impuestas por Nicolás Maduro, las personas salieron a las urnas, con el apoyo de Estados Unidos en el país sudamericano, unos comicios como los de hace más de un año donde participó Edmundo González se pueden llevar a cabo.

Sin embargo, espera que se garantice que quienes voten sí sean los venezolanos, pues advirtió que el régimen chavista inscribió en el censo electoral a líderes extremistas de naciones aliadas a Maduro para que votaran.

María Corina Machado está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez

En la misma conversación con el medio estadounidense, la líder opositora manifestó su disposición a reunirse con Delcy Rodríguez únicamente con el fin de definir un “cronograma de transición” que reconozca los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que la oposición denunció un fraude masivo tras la supuesta reelección de Maduro.

Respecto a ese diálogo, María Corina ya le había manifestado a la cadena CBS News que deseaba regresar a Venezuela “lo antes posible”. En esa ocasión aseguró que el chavismo tendría “mucho miedo” de atentar contra su vida debido a su cercanía con el gobierno de Trump y la presión ejercida por Estados Unidos.

“Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido”, declaró Machado, subrayando que las condiciones han cambiado tras la caída de Maduro.

Sobre el optimismo de María Corina para unas próximas elecciones, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha declarado ante medios que el objetivo es lograr elecciones “libres y justas”, advirtiendo que la transición “tomará algún tiempo”. Trump también ha sugerido la posibilidad de “juntar” a la oposición con el gobierno interino de Rodríguez para alcanzar un acuerdo.

Siga leyendo: Captura de Saab en Venezuela estaba cantada: agentes de EE.UU. le habrían advertido

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida