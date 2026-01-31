Amnistía en Venezuela no es un gesto del régimen, sino el efecto directo de la presión de EE. UU.: María Corina Machado

La política venezolana María Corina Machado afirmó este viernes 30 de enero que la reciente propuesta de ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela no surge de una decisión voluntaria del régimen, sino de “la presión real” de Estados Unidos. Expresó su expectativa de que esta medida se concrete y permita liberar a más de 700 detenidos. Entérese: Guiño a Machado: Trump contempla incluir a María Corina en transición política de Venezuela Machado, quien participó en la charla ‘Hablemos de Venezuela’ con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias (Colombia), calificó la medida como un posible avance, aunque condicionada por la dinámica internacional y la coyuntura política venezolana.

Qué propone la ley de amnistía y su discusión parlamentaria

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la iniciativa de una ley de amnistía general que cubre todo el periodo político de violencia desde 1999 hasta el presente. Esta norma debe ser debatida y aprobada por el Parlamento, dominado por el oficialismo, y excluye de su alcance a aquellos procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

La medida ha generado expectativas y debate, dado que podría conducir a la liberación de presos políticos y otros detenidos bajo cargos relacionados con enfrentamientos políticos. Aunque los detalles sobre quiénes quedarían incluidos aún no se han especificado con precisión en el texto oficial. Le puede interesar: Delcy Rodríguez anunció amnistía general para los cientos de presos políticos en Venezuela

Machado describe represión y prisiones de larga duración en Venezuela

Como parte de su intervención, Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su liderazgo democrático en Venezuela, denunció la brutalidad del aparato represivo estatal, que según ella ha servido a fuerzas criminales dentro del régimen. La dirigente opositor señaló que en el país hay presos políticos con hasta 23 años de detención, como el caso de tres policías metropolitanos, además de otros que han sido desaparecidos. Este señalamiento busca ilustrar la gravedad de las violaciones a derechos civiles en Venezuela, aunque no existen cifras oficiales contrastadas.

Machado recordó que los venezolanos han enfrentado 27 años de persecución y represión, con silenciamiento de voces de periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, maestros y economistas, así como dirigentes políticos. Su diagnóstico construye un relato de crisis prolongada y desgaste institucional. En ese marco, la líder opositora sostuvo que la presión internacional, en especial de Estados Unidos, ha sido un factor determinante para que el régimen considere medidas como la amnistía, algo que en su opinión no habría ocurrido si no existieran “presiones reales” externas.

¿Qué está en juego para Venezuela y la comunidad internacional?

Además de sus comentarios sobre la amnistía, Machado ha cuestionado la capacidad de Delcy Rodríguez para liderar una transición política creíble en Venezuela. Según la oposición, Rodríguez carece de credibilidad y estabilidad necesarias para guiar un proceso de reconciliación nacional, un argumento que alimenta la percepción de una elite en conflicto con amplios sectores de la sociedad venezolana. Este contexto se produce en medio de tensiones geopolíticas más amplias, donde la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido un elemento clave en los últimos meses, con sanciones, acciones diplomáticas y un rol activo de Washington en la promoción de cambios dentro del país caribeño.

La discusión alrededor de la ley de amnistía coloca varios desafíos sobre la mesa: el futuro de los presos políticos, el rol de la Asamblea Nacional en un proceso legislativo tenso y las expectativas de una parte de la sociedad venezolana en torno a la libertad de presos y el fin de la represión. Para la comunidad internacional, el avance de esta norma y su eventual implementación pueden ser vistos como un indicador de cambios en la política interna venezolana, aunque su impacto dependerá de cómo se ejecute y de si acompaña una apertura política más amplia.

Bloque de preguntas y respuestas