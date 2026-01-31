Amnistía en Venezuela no es un gesto del régimen, sino el efecto directo de la presión de EE. UU.: María Corina Machado

La política venezolana María Corina Machado afirmó este viernes 30 de enero que la reciente propuesta de ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela no surge de una decisión voluntaria del régimen, sino de “la presión real” de Estados Unidos.
Expresó su expectativa de que esta medida se concrete y permita liberar a más de 700 detenidos.
Machado, quien participó en la charla ‘Hablemos de Venezuela’ con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias (Colombia), calificó la medida como un posible avance, aunque condicionada por la dinámica internacional y la coyuntura política venezolana.