Más de 1.200 muertos y heridos deja el uso de bombas de racimo en Ucrania desde la invasión rusa de 2022

Las bombas de racimo dejaron más de 1.200 muertos y heridos civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, aunque el número podría ser mayor, indicó el lunes una ONG que monitorea el uso de estas armas.
En su informe anual, el Observatorio de Minas Terrestres y Municiones en Racimo denuncia “retrocesos preocupantes” en los esfuerzos mundiales para erradicar este armamento.
También resalta el uso extensivo de estas armas por parte de las tropas de Moscú y Kiev desde el primer día de la invasión rusa de Ucrania, siendo este país donde más víctimas de bombas de racimo se contabilizaron cada año en el mundo, señala la ONG.
Entérese: Rusia sostiene que las negociaciones con Ucrania están en “pausa” y sin fecha de reanudación
Solo en 2024, este país registró al menos 193 de las 314 víctimas contabilizadas en todo el mundo, según el informe. En 2022 se registraron la mayoría de los más de 1.200 civiles muertos o heridos en Ucrania desde el inicio de la guerra.
El informe, sin embargo, reconoce que el número de víctimas es probablemente muy inferior a la cifra real, ya que solo en 2024 se produjeron unos cuarenta ataques con municiones en racimo en territorio ucraniano, sin que se haya facilitado un balance de víctimas humanas.