Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Enjambre de medusas apagó la planta de energía nuclear más importante de Europa Occidental

Los reactores se apagaron de manera automática al notar la presencia de los animales en las estaciones de bombeo de agua.

    La compañía francesa EDF, encargada de operar la central nuclear, informó que el suministro de energía no se ha visto comprometido. FOTO: AGENCIA AFP.
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

La mayor central nuclear de Francia y Europa Occidental paralizó este lunes sus actividades por la presencia masiva de medusas en las estaciones de bombeo de agua que sirven para enfriar los reactores, indicó el grupo energético EDF.

La central de Gravelines, en el norte de Francia, cuenta con seis reactores, de los cuales cuatro se detuvieron automáticamente por la presencia de medusas. Los otros dos estaban fuera de servicio por mantenimiento.

Estas paradas automáticas de las unidades 2, 3, 4 y 6 “no tuvieron consecuencias en la seguridad de las instalaciones, la seguridad del personal o el medio ambiente”, asegura EDF en su sitio web.

Según el grupo, las tres primeras se detuvieron el domingo entre las 11:00 p.m. y la medianoche, “de acuerdo con los dispositivos de seguridad y protección del reactor”, y la 6 el lunes a las 6:20 a.m.

“Los equipos de la central están movilizados y actualmente realizan los diagnósticos e intervenciones necesarios para poder reiniciar las unidades de producción con total seguridad”, agregó.

Según una portavoz de EDF, la puesta en marcha de nuevo de las unidades afectadas está prevista por ahora para el jueves. “No hay riesgo de escasez” para la red eléctrica debido a este incidente, aseguró.

El grupo energético ya enfrentó esta situación poco común “en los años 90”, explicó la vocera.

Casos similares se han producido, especialmente en los años 2010, en Estados Unidos, Escocia, Suecia o Japón.

La proliferación de estos animales marinos se debe a varios factores, entre ellos el calentamiento de los océanos y la sobrepesca, que elimina algunos de sus depredadores directos como el atún.

Gravelines, la central nuclear con más potencia de Europa Occidental, cuenta con seis reactores de 900 MW y debería albergar dos reactores EPR2, de 1.600 MW cada uno, a partir de 2040.

