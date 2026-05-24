¿Arrepentido? Desde prisión, Maduro reaparece con mensaje religioso: “Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela”

Nicolás Maduro publicó este domingo, festividad cristiana de Pentecostés, un mensaje en el que apela a la unidad del pueblo de Venezuela y agradece desde Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado, el apoyo recibido.
“La acción coherente nace de esa fe que demuestra sus valores en la práctica diaria: en la solidaridad viva, en el amor entre todos, en la ayuda al que sufre, en el respeto, en el servicio y en el bien común. Y, sobre todo, en LA UNIÓN, para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo”, ha publicado Maduro en su cuenta en redes sociales.