¿Le cambiarán el nombre al estadio Atanasio Girardot para financiar su ampliación?

¿El estadio Atanasio Girardot dejará de ser el Atanasio Girardot? Ese es uno de los interrogantes que se generan en medio del proceso de modernización del escenario deportivo con la identidad que ha tenido desde 1953 cuando se inauguró oficialmente con el partido entre la Selección Antioquia y el América de Cali, aquel domingo 19 de marzo a las 11:00 de la mañana. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que en el Concejo de Medellín se están realizando todos los trámites correspondientes para comercializar el nombre del escenario, tal como se viene haciendo en distintos escenarios deportivos del mundo, con el fin de tener un ingreso que ayude a pagar las cuentas de la obra.

Esto forma parte de la idea del alcalde de trasladar los modelos de las concesiones privadas a lo público, en el que se pueden hacer estos negocios, pero en lugar de entrar a operadores privados, los recursos ingresarían directamente a la administración distrital, obteniendo el mayor proyecto de los eventos deportivos y de los conciertos, además de quien le ponga su nombre al escenario.

¿Qué es el modelo de ‘Naming Rights’ que se aplicará en Medellín?

Esto se haría bajo el modelo de naming right (derechos de denominación, acuerdo publicitario en el que una empresa paga por el derecho de ponerle su nombre a un estadio), una propuesta que se efectúa en miles de estadios del mundo, incluyendo los 16 escenarios en los que se disputa la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, por mencionar algunos. Entérese: Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

No perdería su identidad

Sin embargo, dentro de la iniciativa que propone el mandatario, el principal objetivo es que no se pierda la identidad que ha tenido el escenario desde sus inicios, sino que utilice un nombre complementario que correspondería a esa marca comercial. “Nosotros tenemos clara la identidad que representa Atanasio Girardot para nuestro estadio. Por esa razón, la idea no es eliminar esta identidad, sino que tenga un ‘apellido’ que le permita al estadio y a la ciudad tener mayores ingresos”, explicó Gutiérrez. Le puede interesar: Medellín tendrá el estadio más grande del país: así será el nuevo Atanasio Girardot, con capacidad para 60.000 espectadores Este modelo se usa en varios prestigiosos estadios del mundo, que no han perdido su nombre original, pero llevan una marca comercial de complemento. Ocurre, por ejemplo, en el Spotify Camp Nou, de Barcelona (España), el Abanca Balaidos, de Vigo (España), el Mâs Monumental, de Buenos Aires (Argentina) o el Ueno Defensores del Chaco, de Asunción (Paraguay). El valor estimado por esta obra sería de $752.000 millones, pero la idea con este modelo es que no todos los recursos sean puestos por el Distrito. Con la venta de los derechos de nombre, sin perder el de “Atanasio Girardot” y otros derechos de explotación comercial dentro del estadio, se espera recaudar la mitad de este valor.

Este modelo, aseguró el alcalde, busca llevar lo mejor del modelo de las Alianzas Público-Privadas (APP) a lo estatal, con el fin de tener los mayores réditos para la ciudad y que, de paso, no sea un privado el que maneje todo lo relacionado con el escenario, como sí ocurre en Bogotá con el estadio El Campín, mediante el operador Sencia. “Nosotros estamos trabajando con el Concejo de Medellín para revisar todo lo necesario para que implementemos distintas cosas del modelo privado para la operación del estadio, como es la utilización de un naming right, para poder contar con los suficientes recursos para que Medellín tenga el estadio que merece”, expresó el alcalde.

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