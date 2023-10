Se trata de Mia Schem, la primera rehén de quien se conocen pruebas de supervivencia tras ser raptada el sábado 7 de octubre, en desarrollo de un festival de música cerca a la Franja de Gaza. La joven, de apenas 21 años y quien residía en Shoham (Israel), figura en las imágenes –de apenas 1 minuto–, con lesiones en su brazo y heridas de consideración, mientras es atendida por alguien fuera de cuadro.

“Me lastimé gravemente la mano. Me operaron la mano en el hospital (de Gaza) durante tres horas. Me están cuidando, dándome medicinas, todo está bien. Solo pido que me traigan lo antes posible a casa con mis padres, con mis hermanos. Sácame de aquí lo antes posible. Por favor”, dice la joven en el video.

En respuesta, durante una rueda de prensa, Keren Schem, madre de la joven, lamentó el estado de su hija y dejó entrever que sus declaraciones se enmarcan en un libreto y no son espontáneas. “Vi que tenía mucho miedo, mucho dolor, que le decían lo que tenía que decir. Todo lo que pido es que traigan a mi niña a casa en el mismo estado en el que estaba en el vídeo. Tiene problemas médicos”, sostuvo.