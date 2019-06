Migración, perspectiva entre América y Europa

Así como a Colombia llegan migrantes venezolanos que huyen de la crisis de su país, a Alemania arriban personas que dejaron Siria o territorios africanos a causa de la guerra.

Con el estallido de la crisis en el vecino país, Colombia se convirtió en un territorio de paso y de recepción de migrantes.

Un fenómeno similar ocurre en Alemania. Entre 2015 y 2017 entraron al país 1,2 millones de personas solicitantes de asilo, en su mayoría de Siria, Irak o Afganistán. En contraste, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que hasta octubre de 2018 -de los 2,3 millones de personas salieron de Venezuela- el 44 % estaba en Colombia.

Ser (o no) un país receptor

Luicy Pedroza, integrante del German Institute of Global and Area Studies,explica que para Alemania no fue fácil reconocerse como un país de migración, lo que “dificultó a los migrantes poder integrarse. Tenían todo en su contra porque en términos de políticas públicas no se reconocía su derecho a quedarse”.

Aunque tarde, ese entendimiento llegó. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo tratados para recibir personas que decidieron trabajar en el país. Según reseñó la Deutsche Welle, entre 1966 y 1989, la República Democrática Alemana buscó medio millón de trabajadores “bajo contrato”.

Con este reconocimiento llegaron las políticas públicas de integración de estas comunidades en el mercado laboral, un punto que para el país, de acuerdo con el testimonio de la experta, es el paso más importante.

Colombia está en proceso de dar ese paso. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos se creó la gerencia de la frontera, para atender la crisis.

Ahora, la administración de Iván Duque tiene una política de recepción y un plan para atender la situación que está contemplado en el Conpes 3950. Como lo indicó el gerente de la frontera, Felipe Muñoz, en entrevista con EL COLOMBIANO, en febrero, la política se caracteriza por la cercanía con el migrante y el cerco al régimen.

Cultura, la gran diferencia

Angélica Rodríguez, docente investigadora de la U. del Norte, explica que la migración que va hacia Europa desde el norte de África y Siria es culturalmente distinta a la del país receptor en términos religiosos y culturales.

Un escenario diferente al colombiano, debido a que “con Venezuela compartimos una cultura, una lengua y una cuestión religiosa”. En ese sentido, el migrante llega al país hablando español, mientras que un sirio que arriba a Alemania después de cruzar el mar Mediterráneo tiene que aprender la lengua.

Pedroza, quien estudia la migración en Alemania, indica que allí los aspectos culturales no son un obstáculo para acelerar la integración el ámbito laboral, pero sí en lo simbólico, lo que facilita que partidos políticos de derecha usen un discurso xenófobo para atraer votos.

Migración y discurso

La profesora Rodríguez indica que la situación migratoria es una dinámica que continuará, así Maduro sea presidente o llegue el gobierno de transición, “lo que significa que tenemos que prepararnos. Se necesitan enfoques locales, regionales y nacionales, un trabajo articulado”

Y en un contexto electoral, la experta manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que la crisis migratoria se utilice como discurso político para conseguir votos.

Con dos panoramas comparados, Pedroza indica que “no hay lesiones o recetas que se puedan transportar de un contexto al otro de forma lineal”.

Entonces, así como Alemania aprendió de la migración, los expertos Colombia está llamado a aprender de la migración y encontrar su receta para atender la situación