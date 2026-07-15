Murió un venezolano bajo custodia de ICE; ya son 22 los migrantes fallecidos en centros de detención en 2026

Un ciudadano venezolano de 45 años, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un traslado entre dos centros de detención en el estado de Georgia. El hecho ocurrió el lunes y fue informado este miércoles por la agencia federal, que indicó que la causa preliminar del fallecimiento sería un paro cardíaco. Con este caso, la cifra de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE en lo que va de 2026 se elevó a 22.

De acuerdo con el comunicado del ICE, Arenas Silva era trasladado en un autobús desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, ubicado en Ocilla, hacia el Centro de Procesamiento D. Ray James, en Folkston. Según la cronología oficial, alrededor de las 7:46 horas (11:46 GMT), los agentes lo encontraron inconsciente y solicitaron asistencia médica de emergencia. El venezolano fue llevado al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8:31 horas (14:31 GMT), menos de una hora después de haber sido hallado sin respuesta durante el trayecto. El ICE informó: “Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior”.

Aumenta el número de muertes bajo custodia migratoria

Con este fallecimiento, el número de migrantes que han muerto bajo custodia del ICE durante 2026 llegó a 22. La cifra se suma a los 33 decesos registrados en 2025, el mayor número reportado en dos décadas, de acuerdo con datos recopilados por la organización National Immigration Project. En un informe reciente, Human Rights Watch señaló que la tasa de mortalidad de personas detenidas por el ICE se encuentra en su nivel más alto en más de diez años y que se ha más que duplicado desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. El caso también se conoce en un contexto de otros incidentes relacionados con operativos migratorios. En la última semana se registraron las muertes por disparos de agentes del ICE del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, ocurrida el 7 de julio en Texas, y del colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, este lunes en Maine. Asimismo, un ciudadano mexicano murió el martes tras ser atropellado mientras huía de un operativo migratorio en Florida. Lea más: Trump asegura que ICE “está haciendo un gran trabajo” y defiende operativos pese a recientes muertes de migrantes Respecto a la situación migratoria de Arenas Silva, el ICE indicó que ingresó a Estados Unidos «de manera ilegal y sin inspección» en octubre de 2021, durante la administración del entonces presidente Joe Biden (2021-2025), a través de la frontera sur del país. La agencia también afirmó que el venezolano recibió atención médica y evaluaciones de salud mientras permaneció bajo custodia. Además, señaló que un juez de inmigración en Atlanta había ordenado su expulsión a Venezuela en abril de este año. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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