Debilitado y acorralado: detalles desconocidos de la carta con la que alias Castor de Los Costeños busca someterse en el nuevo gobierno

La carta en la que alias Castor, máximo cabecilla de la banda criminal Los Costeños, manifiesta su intención de acogerse a un eventual proceso de sometimiento en el gobierno de Abelardo De la Espriella, no sería un gesto aislado, sino más bien de un momento de debilidad del jefe dentro de la organización.

Así lo explicó el profesor Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, en diálogo con EL COLOMBIANO, quien confirmó la autenticidad de la comunicación y aseguró que el contexto criminal en Barranquilla ayuda a entender el movimiento del jefe delincuencial.

“La carta es real, la carta proviene de ‘Castor’. Hay que tener en cuenta que en Barranquilla hay un contexto en el cual ‘Los Costeños’ están muy debilitados, y él es un líder criminal que se encuentra débil y también muy aislado”, señaló Trejos.

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El académico recordó que el señalado criminal permanece recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, bajo estrictas medidas de seguridad y, además, enfrenta una disputa interna que ha reducido significativamente su poder.

“Está siendo retado por una disidencia, ‘La Nueva Generación’, de su propio grupo, que ha logrado no solo quitarle renta, sino también territorio que controlaba ‘Castor’”, explicó el profesor e investigador.

Trejos, además, también puso en duda la cifra de 2.000 integrantes mencionada por Castor en su carta, al considerar que resultaría exagerada frente a la realidad criminal del área metropolitana de Barranquilla.

Hay que recordar que en julio del año pasado, el Ministerio de Defensa ordenó a la inteligencia de las FF. MM. poder establecer cuántos y quiénes son cada uno de los integrantes de las organizaciones criminales Los Costeños y Los Pepes, que delinquen en la capital del Atlántico, esto en el marco de la paz urbana del presidente Gustavo Petro.

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A su juicio, la Fiscalía y la Oficina de Seguridad del Distrito deberán verificar quiénes realmente hacen parte de la organización para evitar que aparezcan falsos integrantes buscando beneficios judiciales.