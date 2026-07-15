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Debilitado y acorralado: detalles desconocidos de la carta con la que alias Castor de Los Costeños busca someterse en el nuevo gobierno

El señalado criminal permanece recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, bajo estrictas medidas de seguridad.

  • Alias Castor. Foto: tomada de video
    Alias Castor. Foto: tomada de video
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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La carta en la que alias Castor, máximo cabecilla de la banda criminal Los Costeños, manifiesta su intención de acogerse a un eventual proceso de sometimiento en el gobierno de Abelardo De la Espriella, no sería un gesto aislado, sino más bien de un momento de debilidad del jefe dentro de la organización.

Así lo explicó el profesor Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, en diálogo con EL COLOMBIANO, quien confirmó la autenticidad de la comunicación y aseguró que el contexto criminal en Barranquilla ayuda a entender el movimiento del jefe delincuencial.

“La carta es real, la carta proviene de ‘Castor’. Hay que tener en cuenta que en Barranquilla hay un contexto en el cual ‘Los Costeños’ están muy debilitados, y él es un líder criminal que se encuentra débil y también muy aislado”, señaló Trejos.

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El académico recordó que el señalado criminal permanece recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, bajo estrictas medidas de seguridad y, además, enfrenta una disputa interna que ha reducido significativamente su poder.

“Está siendo retado por una disidencia, ‘La Nueva Generación’, de su propio grupo, que ha logrado no solo quitarle renta, sino también territorio que controlaba ‘Castor’”, explicó el profesor e investigador.

Trejos, además, también puso en duda la cifra de 2.000 integrantes mencionada por Castor en su carta, al considerar que resultaría exagerada frente a la realidad criminal del área metropolitana de Barranquilla.

Hay que recordar que en julio del año pasado, el Ministerio de Defensa ordenó a la inteligencia de las FF. MM. poder establecer cuántos y quiénes son cada uno de los integrantes de las organizaciones criminales Los Costeños y Los Pepes, que delinquen en la capital del Atlántico, esto en el marco de la paz urbana del presidente Gustavo Petro.

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A su juicio, la Fiscalía y la Oficina de Seguridad del Distrito deberán verificar quiénes realmente hacen parte de la organización para evitar que aparezcan falsos integrantes buscando beneficios judiciales.

Los detalles del comunicado de alias Castor

La carta de seis páginas enviada por alias Castor al presidente electo De la Espriella y al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, solicita al nuevo gobierno reabrir esa posibilidad bajo un nuevo esquema.

“Le solicito formalmente valorar este riguroso historial de cumplimiento para dar el paso definitivo hacia la instalación formal de una Mesa de Diálogo y Sometimiento a la Justicia, otorgándome las garantías institucionales correspondientes bajo los estrictos parámetros que la ley determina para el desmantelamiento definitivo de las estructuras de alto impacto”, escribió.

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Durante buena parte del documento, el jefe criminal intenta demostrar que ha cumplido compromisos de desescalamiento de la violencia.

Allí enumera supuestas acciones para disminuir la confrontación entre estructuras ilegales en el Caribe, hace referencia a entregas de armamento y asegura haber contribuido al esclarecimiento de hechos violentos ocurridos en varios departamentos durante la disputa por el control territorial.

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“Señor Presidente, los datos estadísticos, las entregas físicas de armamento y las reiteradas acciones de pacificación que acabo de exponer constituyen la prueba irrefutable de que yo, Jorge Eliécer Díaz Collazos, he cumplido con creces cada uno de los compromisos de buena fe orientados a generar un alivio humanitario real en el Caribe colombiano”, sostiene en la carta.

Una oportunidad para desmantelar las redes criminales

Más allá del eventual sometimiento, el experto considera que el Gobierno debería aprovechar la disposición del jefe criminal para obtener información estratégica sobre el funcionamiento de las economías ilegales en Barranquilla.

Según Trejos, la colaboración de alias Castor podría permitir identificar las rentas ilícitas, los testaferros, los mecanismos de lavado de activos y los posibles funcionarios públicos que hayan colaborado con la organización criminal.

Incluso planteó que el Estado podría convertirlo en un “informante privilegiado”, con la debida verificación de información en medio de investigaciones judiciales, siempre que existan garantías de seguridad e incentivos suficientes para lograr una cooperación efectiva con la justicia.

Para Trejos, detrás del acercamiento también existiría un claro interés judicial.

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Recordó que este año alias Castor suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual aceptó su responsabilidad en 95 homicidios en Barranquilla y Soledad, lo que derivó en una condena de 26 años y 4 meses de prisión.

Sin embargo, el panorama podría cambiar si en el futuro prospera una ley de sometimiento que permita aplicar beneficios similares a los contemplados en Justicia y Paz.

“Si él logra que el próximo gobierno acceda a una negociación de sometimiento bajo la figura de Justicia y Paz, la pena máxima es de ocho años y él ya lleva aproximadamente ese tiempo privado de la libertad, por lo que podría recuperar su libertad en el corto plazo”, explicó.

Trejos también relacionó la propuesta de alias Castor con los anuncios hechos por el presidente electo De la Espriella durante la campaña sobre una política de sometimiento para estructuras criminales.

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En ese sentido, señaló que los primeros procesos formales podrían comenzar a tomar forma una vez el Gobierno presente al Congreso el proyecto de ley de sometimiento anunciado por el ministro de Justicia, el cual serviría como marco jurídico para eventuales negociaciones con grupos armados organizados.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es alias Castor y por qué quiere acogerse a un proceso de sometimiento?
Alias Castor es señalado como máximo cabecilla de Los Costeños. Según análisis de expertos, su intención de buscar un eventual sometimiento estaría relacionada con el debilitamiento de su liderazgo, disputas internas y su reclusión, aunque cualquier proceso dependería de decisiones de las autoridades.
¿Por qué se dice que Los Costeños están debilitados en Barranquilla?
Expertos sostienen que la organización ha perdido influencia por disputas internas y la aparición de facciones rivales que disputan rentas y territorios. La magnitud de ese debilitamiento sigue siendo objeto de análisis por parte de las autoridades.
¿Cómo funciona un proceso de sometimiento para una organización criminal en Colombia?
Un proceso de sometimiento exige que los integrantes cumplan las condiciones fijadas por la ley y las autoridades. Generalmente incluye el abandono de actividades delictivas, colaboración con la justicia y verificación individual para acceder a eventuales beneficios judiciales.
¿Qué consecuencias tendría un eventual sometimiento de Los Costeños para Barranquilla?
Un eventual sometimiento podría afectar la dinámica de seguridad y el control criminal en Barranquilla. Sin embargo, su impacto dependerá de la participación real de los integrantes, la verificación de las autoridades y la evolución de las disputas entre grupos armados.
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