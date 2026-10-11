Murió el joven que fue atacado por un tigre tras entrar a su recinto en un zoológico en Inglaterra

Un joven murió el sábado en el Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, tras ser atacado por un tigre después de entrar en el recinto del animal.

La Policía de Yorkshire Sur confirmó la muerte del hombre y explicó que fue alertada en una llamada a las 13:35 de la tarde. El hombre falleció en el propio recinto del animal y la Policía está ya prestando asistencia los familiares, según informó la televisión pública británica BBC.

“Nos entristece profundamente el tráfico incidente de hoy. Estamos de corazón con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida”, indicó un portavoz del zoológico.

El parque está colaborando con la Policía y las autoridades y ha pedido respeto a la privacidad de los afectados “en este momento tan difícil”. El parque fue evacuado y permaneció cerrado este domingo.

La Policía informó que el animal está ileso y que no salió en ningún momento de su recinto, por lo que no ha habido peligro para el resto de los visitantes.

El Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire se inauguró en 2009 y la Tierra de Tigres funciona desde 2011. Se trata de un recinto de unos 8.000 metros cuadrados en el que viven tigres siberianos, una subespecie de la que apenas quedan 500 ejemplares en libertad.