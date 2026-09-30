Banco de la República aumentó a 12,25% la tasa de interés en su primera reunión con el Gobierno De La Espriella

En su primera reunión con el Gobierno de Abelardo de La Espriella, la junta directiva del Banco de la República decidió por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia para octubre, ubicándola en 12,25%.
La decisión fue adoptada por mayoría: cuatro directores votaron por el incremento de 25 puntos básicos, dos por mantener la tasa sin cambios y uno por aumentarla en 50 puntos básicos.
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La junta explicó que la decisión responde a la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva, en un contexto de inflación elevada, expectativas de precios que permanecen por encima de la meta y nuevos riesgos derivados del fenómeno de El Niño.