ONU acusó a Irán de no entregar los cadáveres de manifestantes a sus familias Estarían poniendo condiciones, como la no celebración de ritos fúnebres y no hablar con la prensa.

La muerte bajo custodia policial de la joven de 22 años Mahsa Amini desató una de las olas de protestas más importantes en Irán desde la revolución de 1979. FOTO: EFE