Países de Medio Oriente cierran su espacio aéreo tras ataque con drones de Irán sobre Israel

Todas esas especies están distribuidas a lo largo y ancho del territorio, excepto en las zonas desérticas, donde no hay cobertura arbórea, pues los primates que se encuentran aquí, en el neotrópico, son primates platirrinos, aquellos de tamaño pequeño o mediano, que tienen colas largas y con frecuencia prensiles (sirven para asir o coger) en relación con su masa corporal.

O sea, “nuestros micos no son los micos grandes que caminan en dos patas, son todos primates con cola larga que están siempre en los árboles y dependen totalmente de los bosques, y claro, no es que no puedan bajar al suelo, ellos bajan, corren de un lado a otro, pero su hábitat fundamental, su vida, se desarrolla arriba, en el dosel arbóreo”, dice Carolina Gómez Posada, investigadora del Centro Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt, que por más de 25 años se ha dedicado al estudio de primates.

