En entrevista inédita, el papa Francisco habló de su salud mental y de ayuda psiquiatra durante la dictadura militar

Y agregó: “Entonces fui a ver a una señora, una gran mujer. Era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos, o sea, a hondazo limpio me ubicaba. Fueron seis meses que fueron muy muy... Me ayudó muchísimo. .. La doctora Rubel. Una gran mujer”.

Aseguró que no llegó al Vaticano con la convicción de convertirse en papa , no era ni siquiera favorito, pero con el paso de las votaciones empezó a notar el apoyo de los cardenales.

Luego contó cómo se sintió en el momento de su elección y cómo eligió el nombre con el que quería ser reconocido como sumo pontífice. Un cardenal brasileño lo inspiró con sus palabras.

“Terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el que tenía al lado, que era el cardenal (Cláudio) Hummes, me dijo: ‘No te preocupes, el Espíritu Santo actúa así‘. Y apenas salí aplaudían, y cuando se llega a los dos tercios aplauden. Y siguió el escrutinio, y Hummes se me acercó, me besó y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’. Y ahí me quedé pensando y me vino ‘San Francisco’, el nombre”, concluyó.