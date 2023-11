El pasado 6 de noviembre, el papa afirmó en un encuentro con rabinos europeos que no estaba bien de salud, motivo por el que no leyó el discurso que tenía previsto para la mencionada cita, si bien, mantuvo los actos previstos en su agenda para esa jornada.

“Os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo y que se lo lleven”, expresó Francisco. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, aseguró entonces que el pontífice tenía “un poco de resfriado”.

El anuncio se produjo a una semana de su viaje a Dubái, donde el pontífice argentino de 86 años prevé participar en la gran conferencia anual del clima organizada por la ONU, la COP28.

El sumo pontífice ha hecho de la defensa del medioambiente una de las causas de su papado y tiene agendado un esperado discurso ante la COP28 en Dubái. el 2 de diciembre.

El estado de salud de Francisco se deterioró en los últimos meses, lo que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas, al tiempo que continúa la especulación sobre una renuncia al cargo, como hizo su predecesor Benedicto XVI.

El jefe de la Iglesia católica fue sometido a una operación de colon en 2021 y fue hospitalizado en dos ocasiones este año, una de ellas para una operación en el abdomen.

Con información de AFP