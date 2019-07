España negocia contra el tiempo la presidencia

Sánchez no la tiene fácil. En febrero el Congreso de Diputados decidió adelantar elecciones tras rechazar su proyecto de presupuestos. Esos comicios se dieron el 28 de abril y su partido no obtuvo la mayoría que necesitaba en la Cámara Baja para que fuera designado inmediatamente como presidente.

El país tiene un sistema parlamentario en el que los ciudadanos votan por los partidos que integrarán el Congreso de Diputados –Cámara Baja o Parlamento– y entre las cabezas de estas colectividades los legisladores sufragan para designar al presidente del Gobierno.

La probabilidad de coalición está en el bando de la centro izquierda. Pero el PSOE de Sánchez necesita al Unidas Podemos de Iglesias para obtener la mayoría de votos de los diputados. Si no lo logra en estos dos días, el Congreso tendría una segunda votación, el jueves 25. De fracasar, se convocarían nuevas elecciones parlamentarias.

“La posibilidad de formar Gobierno está complicada pero no imposible”, explica el doctorando en marketing político en la Universidad Santiago de Compostela, Alejandro Contreras, para quien la dificultad radica en que es un acuerdo de muchas voluntades: “No solo basta pactar con Podemos”, continúa, “debe sumarse el voto de partidos regionales con intereses diversos”.

Sánchez necesita alianzas e Iglesias no termina de ceder. No obstante, para analistas de ese país como María Pinto, la negociación terminará dándose porque, si este no consigue la presidencia para el PSOE y se convocan nuevas elecciones, el Unidas Podemos de Iglesias estaría en riesgo de obtener menos escaños en unos eventuales comicios.

Pero un pacto tiene su precio. Sánchez por su cuenta, con los 123 diputados del PSOE, no suma mayorías, y los otros bandos se unen a cambio de acuerdos. Por eso para Pinto “gobernaría, pero tiene apoyos de varios grupos políticos que pedirán lo prometido. Entonces, podría no terminar los cuatros años de legislatura y convocaría a elecciones anticipadas”.

Si lo consigue, Sánchez estaría consolidando el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia reciente española, dado que los partidos de sus antecesores, Rajoy (Partido Popular) o el mismo José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), tuvieron mayoría en el Congreso.