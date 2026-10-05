El Pentágono dejó de utilizar las herramientas de Anthropic como Claude e incluyó a la empresa de IA en su lista negra

Tras no cumplir con las exigencias del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono dejó de usar las herramientas de inteligencia artificial (IA) de la empresa Anthropic y la incluyó en su lista negra de riesgos para la cadena de suministros.

Así lo reportó la BBC, quien citando a un funcionario de esa cartera, contó que a principios del 2026, el Pentágono presionó a Anthropic para que eliminara las barras de protección y salvaguardas de seguridad de su modelo Claude, exigiendo un acceso sin restricciones a sus tecnologías.

En respuesta, la empresa tecnológica se negó a retirar estos límites argumentando preocupación por el posible uso de su tecnología en vigilancia masiva y el desarrollo de armas autónomas.

Ante esto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, designó oficialmente a la compañía en febrero como un “riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional”, siendo esto una etiqueta legal que se reserva habitualmente para empresas con sede en países que representan una amenaza directa para Estados Unidos.

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Asimismo, según el medio citado, el 27 de febrero, Hegseth fijó un plazo de seis meses para eliminar progresivamente el uso de Anthropic en todas las agencias e instalaciones militares.

Esa orden exigía completar la salida de la empresa de IA a finales de agosto, sin embargo, habría un retraso en esa orden ya que Claude estaba estrechamente integrado dentro de la plataforma Maven Smart System para organizar y procesar inteligencia militar.

Además, mientras se desarrollaba la disputa, el personal militar y los analistas del Pentágono continuaron usando los modelos de Claude en tareas de investigación, recopilación de inteligencia y operaciones militares activas contra Irán.