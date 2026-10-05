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El Pentágono dejó de utilizar las herramientas de Anthropic como Claude e incluyó a la empresa de IA en su lista negra

El secretario de Defensa le hizo una exigencia a la gigante tecnológica, pero esta se negó a acceder a dicha petición. Hay litigio judicial por la designación contra Anthropic.

  • Pete Hegseth catalogó a la empresa Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional de Estados Unidos. Foto: Getty Images
    Pete Hegseth catalogó a la empresa Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional de Estados Unidos. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Tras no cumplir con las exigencias del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono dejó de usar las herramientas de inteligencia artificial (IA) de la empresa Anthropic y la incluyó en su lista negra de riesgos para la cadena de suministros.

Así lo reportó la BBC, quien citando a un funcionario de esa cartera, contó que a principios del 2026, el Pentágono presionó a Anthropic para que eliminara las barras de protección y salvaguardas de seguridad de su modelo Claude, exigiendo un acceso sin restricciones a sus tecnologías.

En respuesta, la empresa tecnológica se negó a retirar estos límites argumentando preocupación por el posible uso de su tecnología en vigilancia masiva y el desarrollo de armas autónomas.

Ante esto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, designó oficialmente a la compañía en febrero como un “riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional”, siendo esto una etiqueta legal que se reserva habitualmente para empresas con sede en países que representan una amenaza directa para Estados Unidos.

Lea también: Anthropic bloqueó sus modelos de IA más avanzados por orden de Estados Unidos

Asimismo, según el medio citado, el 27 de febrero, Hegseth fijó un plazo de seis meses para eliminar progresivamente el uso de Anthropic en todas las agencias e instalaciones militares.

Esa orden exigía completar la salida de la empresa de IA a finales de agosto, sin embargo, habría un retraso en esa orden ya que Claude estaba estrechamente integrado dentro de la plataforma Maven Smart System para organizar y procesar inteligencia militar.

Además, mientras se desarrollaba la disputa, el personal militar y los analistas del Pentágono continuaron usando los modelos de Claude en tareas de investigación, recopilación de inteligencia y operaciones militares activas contra Irán.

Los analistas del Departamento de Defensa también usaban la IA dentro de Maven para analizar amplios volúmenes de datos visuales como fotos de drones e imágenes satelitales para identificar objetivos militares potenciales y redactar resúmenes ejecutivos de una página para la cadena de mando.

Ante la decisión del Pentágono, Anthropic calificó la designación del gobierno como una medida “ilegal y sin precedentes” y presentó una demanda formal en los tribunales contra la administración estadounidense para intentar anular la clasificación de riesgo impuesta.

A pesar del litigio en curso, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha estado presente en las reuniones en la Casa Blanca discutiendo la gestión segura de los riesgos de la IA y la colaboración con el gobierno.

Siga leyendo: Anthropic advierte sobre los “riesgos existenciales para la humanidad” de su IA

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Preguntas y respuestas

¿Por qué el Pentágono dejó de usar la inteligencia artificial de Anthropic?
El Pentágono dejó de usar progresivamente las herramientas de Anthropic porque la empresa se negó a eliminar las salvaguardas de Claude y permitir un acceso sin restricciones, ante riesgos relacionados con vigilancia masiva y armas autónomas.
¿Para qué usaba el Pentágono la inteligencia artificial de Claude?
Claude se utilizaba para investigar, recopilar inteligencia y analizar grandes volúmenes de información visual, incluidas fotografías de drones e imágenes satelitales, con el objetivo de identificar posibles objetivos militares y elaborar resúmenes para los mandos.
¿Qué significa que Anthropic sea considerada un “riesgo para la cadena de suministro”?
La designación significa que el Pentágono clasificó a Anthropic como un riesgo para la seguridad nacional estadounidense. Esta etiqueta suele reservarse para empresas vinculadas a países considerados amenazas directas para Estados Unidos.
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