Todo lo que se sabe sobre la posible peste neumónica: Trump ofrece ayuda a Rusia mientras la UE vigila de cerca

La Unión Europea mantiene bajo vigilancia la situación en Siberia, Rusia, tras la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en un caso que ha despertado preocupación por la posibilidad de una infección por peste neumónica.
La Comisión Europea aseguró que sigue “muy de cerca” lo ocurrido y que está preparada para coordinar una respuesta entre los Estados miembros si fuera necesario. Por ahora, sin embargo, Bruselas no contempla convocar una reunión específica ni adoptar medidas de emergencia.
El caso se conoció después de la muerte, el 2 de octubre, de la trabajadora de laboratorio, identificada como Daria Chipilova, de 28 años. Según la información suministrada, la mujer habría estado expuesta al patógeno de la peste después de que se rompiera un tubo de ensayo que lo contenía.