En una rueda de prensa, el subdirector y otros responsables de la Policía de Tailandia han reconocido, sin embargo, que no se ha encontrado el arma homicida y que sigue investigando la causa definitiva de la muerte , pues no tienen claro si falleció por apuñalamiento, por un golpe en la cabeza contra el lavabo o ya en el suelo, cuando Sancho habría iniciado el proceso para descuartizarlo, según la declaración del asesino confeso.

La investigación policial considera que Sancho actuó solo y descarta la participación de otras personas por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y porque no se ha hallado restos de ADN de una segunda persona. Todas estas circunstancias les hacen pensar que el crimen fue premeditado en solitario y que en ningún caso se debió a un accidente.

“En primer lugar, dio un puñetazo a Edwin y lo golpeó en el fregadero. Y cuando ya estaba muerto lo cortó en pedazos. No ha sido un accidente, estaba planeado de antes” , asegura el subinspector de la Policía tailandesa.

Por un lado, la Policía ha dicho que el fallecido no murió por un golpe en el lavabo sino por apuñalamiento, aunque en otro momento de la rueda de prensa ha admitido que no está clara la causa definitiva y que no se puede confirmar aún la causa, que sigue en investigación.

No obstante, ha añadido que Daniel ha confesado que apuñaló a Edwin Arrieta en la parte derecha del pecho, este cayó a tras darse un golpe en la cabeza murió.