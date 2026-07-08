¿Por qué Trump rompió la tregua con Irán? Así fue el giro del optimismo al desprecio en una semana

En un giro dramático que redefine el panorama geopolítico actual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado oficialmente el fin del alto el fuego con Irán, calificando las negociaciones de “pérdida de tiempo”.
La decisión del mandatario estadounidense fue anunciada durante la cumbre de la Otan en Turquía y llegó tras una intensa noche de bombardeos estadounidenses y una retórica agresiva que amenaza con sumergir a la región en un conflicto de larga escala.
La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán que se había reforzado apenas el pasado 17 de junio se desmoronó por completo luego de una una serie de ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. En respuesta a eso, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó una operación de gran envergadura durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, alcanzando a más de 80 objetivos iraníes.
En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado con misiles y drones a 85 instalaciones militares clave de Washington en Bahréin y Kuwait. Asimismo, desde Teherán se informó que se derribó un dron estadounidense MQ-9 durante estos enfrentamientos.