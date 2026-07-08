¿Por qué Trump rompió la tregua con Irán? Así fue el giro del optimismo al desprecio en una semana

En un giro dramático que redefine el panorama geopolítico actual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado oficialmente el fin del alto el fuego con Irán, calificando las negociaciones de “pérdida de tiempo”. La decisión del mandatario estadounidense fue anunciada durante la cumbre de la Otan en Turquía y llegó tras una intensa noche de bombardeos estadounidenses y una retórica agresiva que amenaza con sumergir a la región en un conflicto de larga escala. La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán que se había reforzado apenas el pasado 17 de junio se desmoronó por completo luego de una una serie de ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. En respuesta a eso, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó una operación de gran envergadura durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, alcanzando a más de 80 objetivos iraníes. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado con misiles y drones a 85 instalaciones militares clave de Washington en Bahréin y Kuwait. Asimismo, desde Teherán se informó que se derribó un dron estadounidense MQ-9 durante estos enfrentamientos.

¿Por qué Donald Trump paso del optimismo al desprecio en su relación con Irán?

Hace apenas una semana, el presidente Trump se mostraba optimista sobre el progreso de las negociaciones para desnuclearizar a Teherán, sin embargo, su postura ha sufrido una transformación radical, calificando a los líderes iraníes como “basura”, “escoria” y “mentirosos”. “Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala y violenta”, expresó el republicano. Lea también | Trump termina la tregua con Irán: “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos, no me gusta esa gente” Dentro del cambio de postura desde la Casa Blanca parece haber un incumplimiento de los acuerdos puesto que Trump acusa a Irán de negar públicamente los compromisos alcanzados en privado sobre su programa nuclear. “Llegamos a un acuerdo. Ellos salen, hablan con la prensa y dicen: ‘Ni siquiera hablamos de eso’”, aludió el mandatario norteamericano. Otra de las razones para el cambio de postura habría sido los ataques en el estrecho de Ormuz, esto enfatizando en el reinicio del lanzamiento de cohetes contra el tráfico marítimo internacional tras el funeral del Líder Supremo Ali Khamenei. Respecto a esto, Teherán ha sostenido que tiene el derecho de controlar esta ruta marítima estratégica y ha advertido que atacará a los buques que no respeten los corredores autorizados o que no paguen las tasas que pretenden imponer. Para Trump, el régimen iraní es es una amenaza para la seguridad internacional e inclusive afirmó que “si tuvieran un arma nuclear, la usarían”. Aunque ha permitido que sus negociadores mantengan contactos técnicos si lo desean, el presidente ha sido tajante: “Para mí, esto se ha acabado”.

El impacto de las decisiones de Trump sobre Irán

El impacto de esta ruptura se ha sentido de inmediato en los mercados globales, con el precio del petróleo Brent saltando más de un 5%, superando la barrera de los 80 dólares por barril. Además, se espera que la escalada militar en la región aumente. Ali Akbar Velayati, asesor principal del Líder Supremo, declaró que el llamado Eje de la Resistencia —una red regional de aliados y grupos afines— se encuentra en estado de alerta y listo para la confrontación con las tropas estadounidenses.

Este aumento de ofensivas podría poner en riesgo al arsenal de Estados Unidos. Expertos consultados por el medio francés Le Grand Continent han señalado que el uso masivo de misiles Tomahawk, Patriot y THAAD contra Irán está agotando las existencias de munición de precisión de Estados Unidos. Esto implicaría que Washington tarde varios años en reponer este arsenal, lo que crea un periodo de vulnerabilidad en el Indo-Pacífico, obligando a suspender temporalmente la venta de armas a Taiwán mientras China aumenta su presión en la región.

El otro campo de batalla: La Otan

La cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, Turquía, ha estado marcada por la furia de Trump hacia sus aliados. Allí el mandatario arremetió contra países como el Reino Unido, España e Italia, acusándolos de no prestar el apoyo necesario en su campaña contra Irán. El más señalado fue España, al que Trump calificó como una “causa perdida” y amenazó con cesar todo intercambio comercial, incluyendo visitas, debido a que Madrid no contribuye lo suficiente a los gastos de defensa de la Alianza y por no ayudar en el conflicto con Teherán. Otras a las que apuntó el republicano fueron Italia y Reino Unido, a quienes les reprochó no haberle prestado el apoyo que consideraba necesario en su ofensiva contra lo que él denomina el “principal Estado patrocinador del terrorismo”. En esta misma cumbre, Trump revivió su conflicto con Dinamarca y su soberanía con Groenlandia afirmando que la isla estaría mejor gestionada por Estados Unidos y que el territorio es necesario para la “protección del mundo”. Como respuesta a los ataques de Trump, el secretario general de la Otan, Mark Rutte, intentó calmar la situación destacando los esfuerzos de estos países por incrementar su inversión militar, mientras que líderes como el español Pedro Sánchez restaron importancia a los comentarios, describiendo sus interacciones privadas con Trump como “coloquiales”. Adicional, desde la cumbre de la Otan, bajo la presión de Trump, los aliados han reafirmado su compromiso de aumentar el gasto militar al 5% del PIB para 2035, con el fin de fortalecer la industria de defensa colectiva. La cumbre en Ankara concluyó con una declaración de “unidad” y el compromiso inquebrantable con el Artículo 5, asegurando que un ataque contra uno es un ataque contra todos, esto buscando calmar los temores sobre un posible retiro de Washington de la alianza mientras se enfoca en el conflicto en el Golfo. Siga leyendo: Reino Unido anuncia nuevo programa europeo para desarrollar misiles de largo alcance Preguntas y respuestas