¿Tusa mundialista? Esto pasó en su cuerpo durante los penales de la Selección Colombia contra Suiza

Probablemente los diez minutos de los penales del partido de la Selección Colombia contra Suiza hayan sido los más tensos de los últimos meses, Una vez el resultado estuvo definido, un sentimiento de frustración se apoderó de los hinchas del equipo nacional. ¿Por qué se produjo esa tusa colectiva? Especialistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que la derrota no solo representa el final de un partido, sino también la ruptura de las expectativas que millones de personas habían construido durante el torneo.

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Para Zahir Eduardo Ramos Serrano, Representante del Campo de Psicología del Deporte y el Ejercicio del Colegio Colombiano de Psicólogos, la llamada “tusa futbolera” responde a la pérdida del futuro que los aficionados habían imaginado. Explicó que, durante el Mundial, muchos hinchas proyectaron la clasificación a las siguientes rondas, planearon dónde verían los próximos partidos y compartieron esa ilusión con familiares y amigos. Cuando la selección quedó eliminada, no solo terminó la participación deportiva, sino también ese escenario que habían construido mentalmente.

El especialista comparó este proceso con una ruptura de pareja, pues, según explicó, el impacto emocional suele estar relacionado con la desaparición de los proyectos imaginados más que con el hecho puntual de la pérdida. En ese sentido, indicó que es normal experimentar tristeza, frustración o sensación de vacío después de una eliminación.