¿Cómo crecerá la industria láctea de América? Las respuestas se debaten en Medellín

Colombia se convirtió en el escenario del principal encuentro de la industria láctea de América Latina en un momento en el que la seguridad alimentaria y el acceso a una nutrición de calidad ocupan un lugar central en la agenda regional. Así lo destacó Ana María Gómez Montes, presidenta de Asoleche, al señalar que el país será “el epicentro del debate sobre el futuro de la alimentación en América Latina”, en un contexto donde garantizar alimentos nutritivos y accesibles cobra cada vez mayor importancia.

Hasta el viernes, 10 de julio, Plaza Mayor Medellín alberga de manera simultánea el 12.º Congreso Internacional de la Industria Láctea y el 18.º Congreso Panamericano de la Leche, un hecho inédito que reúne en un mismo escenario a productores, industriales, académicos, especialistas en nutrición, investigadores y responsables de políticas públicas de distintos países. Los eventos son organizados por la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) y la Federación Panamericana de la Lechería (Fepale), organismo que integra a la cadena láctea de las Américas y promueve el desarrollo sostenible del sector, la articulación entre sus actores y el fortalecimiento de los lácteos como un alimento fundamental para la nutrición y la seguridad alimentaria. Para Ariel Londinsky, secretario general de Fepale, el Congreso Panamericano de la Leche busca ofrecer un espacio donde especialistas internacionales analizan los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria. El encuentro cuenta con expertos de la Federación Internacional de Lechería, además de especialistas provenientes de Canadá y España, quienes abordan temas relacionados con el comportamiento de los mercados, la sostenibilidad y la incorporación de la inteligencia artificial tanto en la producción primaria como en los procesos industriales. La agenda también incluye discusiones sobre las nuevas tendencias de consumo, las formas de comercialización, las preferencias de los consumidores, la innovación, el desarrollo de nuevos productos y las crecientes exigencias de los mercados internacionales. Otro de los ejes será la comunicación de los beneficios nutricionales de la leche y del impacto económico y social que genera la cadena láctea.

Según Londinsky, el sector no solo produce alimentos, sino que también impulsa el desarrollo rural, genera empleo, fortalece las economías nacionales y crea oportunidades para mujeres y jóvenes en las zonas rurales. En materia productiva, el congreso analiza aspectos relacionados con nutrición animal, genética, sanidad y sostenibilidad.

La sostenibilidad va más allá del componente ambiental

Uno de los mensajes centrales que plantea Fepale es que la sostenibilidad debe entenderse desde tres dimensiones: ambiental, económica y social. En diálogo con EL COLOMBIANO, Londinsky explicó que una cadena láctea sostenible requiere que las empresas y los productores sean rentables para garantizar su permanencia, al tiempo que debe ofrecer calidad de vida a quienes trabajan en la actividad y proteger los recursos naturales. Desde esa perspectiva, el objetivo es promover un desarrollo integral que permita la permanencia de todos los actores de la cadena productiva. En términos de producción de leche, Brasil ocupa el primer lugar en América Latina gracias a su gran escala productiva. Después se ubican Colombia, México y Argentina entre los mayores productores por volumen.

Sin embargo, cuando el análisis se centra en las exportaciones, Argentina lidera la región, seguida por Uruguay. En contraste, México es el principal importador de productos lácteos, mientras Brasil ocupa el segundo lugar. Pero para Fepale, el principal desafío de la industria continúa siendo la sostenibilidad en su sentido más amplio. Uno de los aspectos que más preocupa es garantizar el relevo generacional y atraer a los jóvenes hacia la actividad lechera para asegurar la continuidad de la producción. También existe preocupación por la creciente concentración del sector, ya que numerosos pequeños productores familiares abandonan la actividad mientras las explotaciones medianas y grandes aumentan su tamaño. A ello se suma el desafío de incrementar el consumo interno y, al mismo tiempo, generar mayores excedentes para atender la creciente demanda internacional. Según Londinsky, América Latina representa cerca del 12% de la producción mundial de leche, lo que le otorga una posición estratégica para abastecer tanto a los mercados regionales como a otros destinos internacionales.

Colombia supera el consumo mínimo recomendado de leche

El consumo promedio de leche en América Latina alcanza los 134 litros por habitante al año, cifra inferior a la recomendación mínima de 150 litros anuales. No obstante, el comportamiento es muy diferente entre países. Uruguay, Argentina y Costa Rica registran consumos superiores a los 200 litros por habitante al año. Colombia se ubica entre los países con mejores indicadores, con un consumo cercano a los 165 litros por persona, seguida por México y Chile. En el extremo opuesto aparecen Bolivia y Guatemala, donde el consumo oscila entre 60 y 70 litros por habitante al año. En un nivel intermedio se encuentran Perú, Ecuador, Venezuela y otros países de Centroamérica.

Fepale considera que el crecimiento del consumo dependerá principalmente de dos estrategias. La primera consiste en fortalecer el conocimiento sobre el aporte nutricional de la leche y los productos lácteos, destacando que proporcionan proteínas de alta calidad biológica, grasas saludables, calcio y vitamina B12, nutrientes difíciles de reunir en un solo alimento. En ese sentido, la federación respalda las políticas públicas que incorporan leche en los programas de alimentación escolar, al considerar que representan una inversión estratégica para mejorar la nutrición infantil, fomentar hábitos saludables y fortalecer la cadena productiva.

La segunda estrategia se centra en promover una comunicación basada en evidencia científica para contrarrestar la desinformación y los mitos difundidos en redes sociales. Londinsky aseguró que las recomendaciones de consumo de dos o tres porciones diarias de leche y productos lácteos durante todas las etapas de la vida están respaldadas por investigaciones independientes desarrolladas por universidades e institutos tecnológicos de diferentes países. De cara a 2030, Fepale busca contribuir al fortalecimiento de las cadenas lácteas de toda la región. La organización aspira a impulsar el crecimiento del consumo en los países con menores niveles de ingesta, apoyar a las naciones exportadoras y consolidar a América Latina como un proveedor estratégico de productos lácteos para los mercados internacionales.