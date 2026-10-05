¡Pilas! El Niño podría encarecer hasta $57.200 al mes el recibo de luz en Medellín, ¿qué hacer?

El recibo de energía de los hogares de Medellín podría recibir una presión adicional en los próximos meses si coinciden dos factores: un mayor consumo de electricidad y un aumento de las tarifas como consecuencia de las condiciones del mercado energético. Un ejercicio financiero realizado por Russell Bedford muestra que un hogar de estrato 4 que actualmente consume unos 200 kilovatios hora (kWh) al mes y paga alrededor de $191.700 por el servicio podría llegar a desembolsar cerca de $248.900 mensuales si su consumo aumenta 20% y, al mismo tiempo, la tarifa completa sube 8,2%. La diferencia sería de aproximadamente $57.200 al mes. Si ese escenario se mantuviera durante un año, el gasto adicional llegaría a unos $686.000. Pero hay una precisión importante: ese aumento de 8,2% no ha sido anunciado por EPM. Se trata de un escenario utilizado por Russell Bedford para dimensionar el impacto que podría tener sobre el bolsillo una combinación de mayor consumo y presiones sobre el precio de la energía. Le puede interesar: ¿Nevera, ducha o aire acondicionado? Estos son los “vampiros” que se comen la plata en la factura de energía De hecho, la tarifa de referencia para el estrato 4 de EPM pasó de $960,34 por kWh en agosto a $958,38 en septiembre, una reducción cercana a 0,2%. El cálculo utiliza esta última tarifa publicada por la empresa para mostrar cuánto podría terminar pagando un hogar si se presentan condiciones más adversas en el mercado eléctrico.

El precio de la energía en bolsa prende una señal

El fenómeno de El Niño podría generar presión sobre el sistema eléctrico por la menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. FOTO: Cortesía Russell Bedford

La preocupación está relacionada con el comportamiento del mercado mayorista de electricidad. Según XM, el precio promedio de la energía en bolsa llegó en agosto a $946,6 por kWh, un aumento de 18,7% frente a julio y de 278,2% frente a agosto de 2025. Esto no significa que ese sea el precio que pagan directamente los hogares. Para los usuarios residenciales, una parte importante de la energía se adquiere mediante contratos y existen otros componentes que determinan el valor final de la factura. De hecho, para hogares y pequeños negocios, el precio de la energía comprada mediante contratos cayó 0,8% en agosto, lo que ayudó a amortiguar el impacto de la subida registrada en la bolsa. Sin embargo, el comportamiento del mercado mayorista adquiere mayor relevancia cuando se combina con un escenario climático adverso. Entérese: ¿Están en riesgo los alumbrados navideños de Medellín por el Fenómeno de El Niño? El Ideam reportó una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y comienzos de 2027, mientras que elevó al 75% la posibilidad de que se convierta en el episodio más intenso de los últimos 76 años. Para Antioquia, donde la generación hidroeléctrica tiene un peso importante, el comportamiento de las lluvias es especialmente relevante. Una reducción de los aportes a los embalses puede aumentar la necesidad de recurrir a otras fuentes de generación, algunas de ellas con mayores costos. Eso, sin embargo, no significa que una sequía se traduzca automáticamente en un aumento de la tarifa residencial, pues el valor final del recibo depende de diferentes componentes y de las condiciones regulatorias y comerciales del sistema. Lea más: El 84% de las personas usa el aire acondicionado más que hace cinco años debido a las altas temperaturas

Medellín ya siente presión en el bolsillo

La discusión llega además en un momento en que los hogares de Medellín ya enfrentan un aumento importante en el costo de vida. En agosto, la inflación anual de la ciudad llegó a 7,07%, por encima del 6,24% nacional y la más alta entre los dominios geográficos incluidos por el DANE en esa medición. Dentro de ese comportamiento también apareció la electricidad. En agosto, el precio del servicio aumentó 4,04% frente a julio y acumuló una variación anual de 6,34%. “En términos financieros, una familia con poco margen después de pagar el arriendo o la cuota del crédito de vivienda, la alimentación y los servicios públicos puede sentir con fuerza incluso un aumento aparentemente pequeño”, explicó Mauricio Serna, socio de Finanzas Corporativas de Russell Bedford. Para entender el impacto, el análisis toma como referencia un hogar que pasa de consumir 200 a 240 kWh mensuales. Con la tarifa de septiembre de EPM para estrato 4, el costo del servicio ronda los $191.700 en el primer escenario. Si además de consumir 20% más se aplicara un aumento de 8,2% en la tarifa, el valor se acercaría a $248.900.

La diferencia, de unos $57.200, equivale a casi $686.000 adicionales en un año. Desde octubre hay que mirar también la meta individual de consumo A esta discusión se suma un cambio que los usuarios de EPM ya deben tener presente. El programa transitorio de uso eficiente de energía establecido por la CREG comenzó el 1 de septiembre. Durante el primer ciclo tuvo un carácter pedagógico, pero desde las lecturas de medidores realizadas a partir del 2 de octubre pueden empezar a aparecer cobros por exceso de consumo en las facturas. La lógica es diferente a una subida general de la tarifa. Cada usuario tiene una meta individual de consumo, calculada a partir de su historial. Si consume hasta 110% de esa referencia, no se genera el cobro adicional. Si supera ese límite, el recargo se aplica únicamente sobre los kilovatios que excedan el 110%. Para los estratos 1, 2 y 3, el factor adicional es de 30%, mientras que para los estratos 4, 5 y 6 llega a 50%. EPM ha aclarado que este mecanismo no es una multa ni representa un aumento permanente de la tarifa. Es un cobro temporal asociado al consumo que supere la meta establecida para cada usuario. Entérese: Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe Por eso, revisar la factura no solo implica mirar cuánto costó el kilovatio: también conviene identificar cuál es la meta individual y cuánto está consumiendo realmente el hogar.

Cinco minutos más de ducha pueden sumar $52.700

El consumo cotidiano también puede marcar una diferencia considerable. Un ejercicio incluido en el análisis de Russell Bedford calcula que si cuatro personas prolongan cinco minutos diarios sus duchas utilizando un equipo eléctrico de 5.500 vatios, el consumo adicional podría llegar a unos 55 kWh al mes. Con una tarifa de $958,38 por kWh, esos kilovatios representarían aproximadamente $52.700 adicionales mensuales. Y ese valor podría ser mayor si el consumo adicional hace que el hogar supere el límite establecido en su meta individual. La nevera es otro equipo que merece atención porque permanece encendida durante todo el día. De acuerdo con la caracterización residencial de la UPME, la refrigeración puede representar hasta 52% del consumo eléctrico de los hogares en clima templado. Por ejemplo, si una nevera consume 70 kWh al mes y otra de características similares consume 30 kWh, la diferencia es de 40 kWh. Con la tarifa utilizada como referencia, mantener el equipo de mayor consumo representaría unos $38.300 adicionales al mes, cerca de $460.000 al año si la tarifa permaneciera constante. Conozca también: De la Espriella confirma las primeras medidas para afrontar El Niño y evitar apagones Eso no significa que cambiar inmediatamente de electrodoméstico sea siempre la mejor decisión. “La eficiencia no debe confundirse con comprar más”, señaló Serna. Antes de endeudarse para comprar un equipo nuevo, recomienda comparar cuánto cuesta la alternativa eficiente frente al ahorro real que produciría en la factura. Si un electrodoméstico eficiente cuesta $600.000 más que otra opción y permite ahorrar $25.000 mensuales en electricidad, se necesitarían unos 24 meses para recuperar esa diferencia, sin contar financiación, instalación, transporte o mantenimiento.

El Niño también puede pegarle al mercado

El riesgo asociado al fenómeno climático no termina en la factura de energía. Una sequía prolongada también puede afectar los precios de los alimentos. Análisis de Corficolombiana han encontrado que los episodios fuertes de El Niño históricamente han estado asociados con un incremento de alrededor de 3,9 puntos porcentuales en la inflación de alimentos. La explicación está en el impacto que pueden tener las menores lluvias sobre los rendimientos agrícolas, los costos de producción y la oferta disponible. Llevado a un ejemplo cotidiano, Russell Bedford calcula que si un mercado de referencia cuesta $1 millón, una diferencia de 3,9 puntos porcentuales equivaldría a $39.000 adicionales frente a un escenario climático neutral. Puede leer: ¿Cómo ahorrar agua y luz en casa? Estas son las medidas para reducir el consumo y evitar un apagón La cifra es únicamente una aproximación y no significa que todos los productos del mercado vayan a subir exactamente en esa proporción. Para una ciudad que ya tenía una inflación anual de 7,07% en agosto, sin embargo, cualquier presión adicional sobre los servicios públicos o los alimentos puede terminar reduciendo todavía más el margen de los hogares. Por eso, la recomendación financiera es sencilla: revisar las facturas de energía de los últimos meses, identificar los equipos que más consumen, consultar la meta individual establecida por EPM y evitar que un aumento del consumo se convierta en un cobro adicional. Y antes de endeudarse para reemplazar un electrodoméstico, hacer una cuenta básica: cuánto costará el cambio, cuánto permitirá ahorrar cada mes y en cuánto tiempo se recuperará la inversión. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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