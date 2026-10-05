Cocaína de Colombia, millones en Ibiza, Marbella y Madrid: así cayó una red que lavaba dinero para otras mafias

Una organización criminal asentada en España utilizó rutas desde Colombia y Panamá para introducir cocaína en Europa y convirtió el negocio inmobiliario en una plataforma para ocultar sus ganancias.
La investigación, que comenzó con cargamentos incautados en el país centroamericano, terminó con 27 capturas, más de 1,3 millones de USDT criptoactivos bloqueados y decenas de propiedades, vehículos y sociedades intervenidos.
La cocaína cruzaba el Atlántico escondida en contenedores y terminaba alimentando a organizaciones criminales asentadas en Europa. Pero el verdadero tamaño de la estructura comenzó a aparecer cuando los investigadores siguieron la ruta del dinero.
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En España encontraron el segundo eslabón de una maquinaria que no solo se dedicaba a recibir y distribuir cargamentos de droga. La organización había levantado un entramado empresarial e inmobiliario para convertir las ganancias del narcotráfico en propiedades, urbanizaciones y fincas de lujo en algunos de los lugares más exclusivos del país.
Y había dado un paso más: utilizar esa misma infraestructura para ayudar a otras organizaciones criminales a lavar sus ganancias.
La operación conjunta de la Policía colombiana y la Guardia Civil, coordinada por EUROPOL, terminó con 27 personas detenidas: 26 en España y una en República Dominicana. Dos de ellas fueron catalogadas como objetivos de alto valor por esa policía internacional.
A los capturados se les atribuyen, de manera provisional, los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
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La investigación estuvo dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, en España.