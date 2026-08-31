No todos los héroes usan capa: Director de escuela en Nepal salvó a 900 niños de la avalancha

En medio del desastre natural en Nepal que ha dejado a cientos de muertos y miles de desaparecidos, hay historias heroicas como la del director de la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli, Rajendra Dawadi, quien con su rápido accionar logró salvar la vida de algo más de 900 niños y jóvenes. La explosión de un glaciar en la frontera entre Nepal y China provocó inundaciones y un enorme deslizamiento que arrastró rocas, hielo, construcciones y todo lo que encontrara a su paso. Ese fenómeno ha cobrado la vida de 939 personas y ha dejado 3.925 desaparecidos, casi todos turistas.

Pese a la magnitud de lo que se avecinaba, Dawadi, quien estaba dictando clases a la hora de la tragedia, coordinó la evacuación de varios menores que ya habían entrado a la escuela o se dirigían a ella.

Según lo que le relató el director a medios internacionales como BBC, Daily Mail y la agencia The Associated Press, cuando Dawadi se encontraba en las aulas de clase, ya había recibido tres alertas sobre lo que estaba sucediendo. La primera la recibió por parte del tesorero de la escuela, quien irrumpió en el salón gritando que se aproximaba una inundación masiva por el valle, destruyendo todo a su paso.

Después, el director recibió la llamada de un profesor que advertía de un gran desastre río arriba, en la zona de Rasuwa. Para confirmar que se aproximaba algo peligroso, un padre llegó apresurado al colegio para llevarse a su hijo. Lea también: “Fue como un tsunami”: balance de víctimas en Nepal se dispara a 939 muertos y 3.925 desaparecidos

Ante esas alarmas y aun teniendo en cuenta que el peligro no era visible, Dawadi decidió actuar con una premisa: “Si no hay inundación, perderemos un día de clase. Pero si hay una inundación, perderemos todos la vida”, le contó a los medios mencionados.

La evacuación exprés que salvó la vida de 900 niños en Nepal

Alrededor de las 9:10 a. m., hora local de Nepal, Dawadi hizo sonar la campana de alerta y ordenó desalojar de inmediato hacia zonas elevadas. Los estudiantes corrieron hacia una colina empinada y algo embarrada que estaba situada en la parte trasera del establecimiento. En medio de la evacuación, el director les ordenó a los alumnos dejar atrás todas sus mochilas y pertenencias, esto para evitar aglomeraciones, atascos o pérdidas de tiempo en las salidas. Al momento de la salida, una alumna se desmayó por el pánico; para no retrasar la evacuación del grupo, fue evacuada rápidamente en un ciclomotor. Los estudiantes, que en ese momento eran un grupo de menores entre 11 y 18 años aproximadamente, se ayudaron entre sí para subir la estrecha escalera trasera y el camino de tierra. Una parte importante dentro de la estrategia de evacuación de Dawadi fue evitar que los alumnos que iban en camino a la escuela ingresaran a la zona de peligro, por lo que el director llamó por teléfono a los conductores de los autobuses escolares y les ordenó que no se detuvieran en la zona de riesgo y buscaran terrenos seguros. Según lo relatado a medios internacionales, a un autobús lleno de estudiantes que acababa de llegar al colegio, Dawadi le ordenó dar la vuelta inmediatamente. Gracias a esto, el vehículo logró cruzar un puente recién construido justo momentos antes de que el puente viejo adyacente colapsara.

Por su rápida reacción, los 900 alumnos presentes lograron salvar sus vidas. Además, una de las estudiantes, Yunisha Amatya (de 16 años), relató que ella y sus amigas lograron coronar la cuesta de escape detrás de la escuela apenas 10 segundos antes de que la corriente destruyera el pueblo. En sí, desde que sonaron las alarmas de la escuela, el edificio de tres pisos y el bazar local adyacente quedaron completamente sepultados bajo toneladas de lodo, rocas y escombros 10 minutos después. Dos miembros del personal escolar no lograron escapar y fallecieron: un profesor y el conserje, este último murió tras haber intentado cerrar rápidamente las puertas del recinto antes de huir.

Debido a la destrucción de carreteras, los alumnos y profesores pasaron dos noches aislados en un pueblo vecino antes de ser rescatados en helicóptero. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según datos de la organización Save the Children, al menos 69 escuelas del norte de Nepal fueron completamente destruidas, interrumpiendo la educación de casi 19.000 niños. Siga leyendo: Sobrevivientes regresan a Nepal entre lodo y ruinas: casi 800 muertos y más de 3.000 desaparecidos Bloque de preguntas y respuestas: