No todos los héroes usan capa: Director de escuela en Nepal salvó a 900 niños de la avalancha

En medio del desastre natural en Nepal que ha dejado a cientos de muertos y miles de desaparecidos, hay historias heroicas como la del director de la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli, Rajendra Dawadi, quien con su rápido accionar logró salvar la vida de algo más de 900 niños y jóvenes.
La explosión de un glaciar en la frontera entre Nepal y China provocó inundaciones y un enorme deslizamiento que arrastró rocas, hielo, construcciones y todo lo que encontrara a su paso. Ese fenómeno ha cobrado la vida de 939 personas y ha dejado 3.925 desaparecidos, casi todos turistas.