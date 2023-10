“Vi a gente muriendo a mi alrededor”

07H39: Una cámara a bordo de un auto que logró huir mostró cómo la trampa se cerraba sobre sus ocupantes. Las ráfagas disparadas por combatientes de Hamás revientan el parabrisas y obligan al conductor a detenerse, sin que se sepa si fue alcanzado.

La joven Gili Yoskovich decidió abandonar su coche para correr, pero en este paisaje desértico apenas había donde esconderse. La mujer divisó un huerto y corrió a refugiarse con los atacantes siguiéndola de cerca.

Le recomendamos también: La OTAN advierte a Israel que sus respuestas en la Franja de Gaza sean “proporcionadas”

“Fueron árbol por árbol y dispararon. Vi a gente muriendo a mi alrededor. Me quedé muy callada. No lloré, no hice nada”, declaró a la BBC tras conseguir escapar con su novio. Pero no todos tuvieron la misma suerte.

Durante horas, mientras el estallido de las armas automáticas se acercaba cada vez más, algunos se lanzaron detrás de un coche, se dispersaron desordenadamente. Presos del pánico, algunos incluso se tumbaron entre los cadáveres con la esperanza de sobrevivir.