Reportaron 200 cadáveres de migrantes sin identificar en zona de Panamá tras intentar cruzar el tapón del Darién

Los cadáveres de unos 200 migrantes que se dirigían a Estados Unidos y murieron al atravesar la peligrosa selva del Darién, que conecta Sudamérica con Centroamérica, permanecen sin identificar en Panamá, informaron este miércoles autoridades panameñas.
En los últimos tres años, más de un millón de migrantes en busca del “sueño americano” cruzaron el llamado tapón del Darién que se extiende entre Panamá y Colombia. Pero muchos murieron a causa de animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales.
