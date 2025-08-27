x

Video | Javier Milei tuvo que ser evacuado de acto público luego de que manifestantes le lanzaran piedras en Argentina

El Gobierno del presidente argentino se encuentra en medio de escándalo de corrupción por el presunto desvío de fondos para personas discapacitadas.

  El vehículo del presidente de Argentina, Javier Milei, fue atacado en un acto de campaña mientras recorría una ciudad a las afueras de Buenos Aires. FOTO: captura de video
    El vehículo del presidente de Argentina, Javier Milei, fue atacado en un acto de campaña mientras recorría una ciudad a las afueras de Buenos Aires. FOTO: captura de video
Agencia AFP
hace 1 hora
El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires y salió ileso, informó el vocero presidencial, tras la agresión que ocurrió en medio de un escándalo por corrupción.

Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos”, escribió en la red X el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el presidente ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

Puede leer: Padres de adolescente en Estados Unidos demandaron a ChatGPT por suicidio de su hijo

El presidente circulaba en la caja de una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, 20 km al sur de Buenos Aires, cuando manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojar plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial, constataron periodistas de AFP.

El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones.

Una mujer, seguidora de Milei, resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia, según periodistas de AFP.

La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la presidencia. “Fuera Milei de Lomas de Zamora”, decían algunas pancartas.

Minutos antes de los incidentes, el presidente se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien asegura que Karina Milei desviaba fondos de los discapacitados.

Amplíe la noticia: Estas son las cifras detrás de la “motosierra” de Milei en Argentina: pensiones y empleo, los más afectados

Todo lo que dice (el funcionario) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió”, dijo el presidente a periodistas desde la camioneta.

Los manifestantes proferían insultos al mandatario. “Lo más triste es que haya personas que apoyan el hambre, la miseria, la agresión, todo el desastre que provoca este gobierno”, dijo a la AFP Ramón, un jubilado que prefirió no dar su apellido.

