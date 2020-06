Claudia Mosquera

No basta con no ser racista, hay que ser antirracista

PhD de la Université Laval y profesora U.Nacional

En Colombia la sociedad mestiza niega la existencia del racismo, también el Estado, sus funcionarios también lo hacen cuando afirman que en el país no hay leyes de corte racista, por tanto, no existen directrices desde el Estado hacia sus instituciones para que sostengan prácticas de exclusión racial. El racismo es un fenómeno que no hace parte de las relaciones sociales colombianas, está extraterritorial izado, existe tal cosa en Estados Unidos, en Brasil, en Sudáfrica en Europa. Aunque el sistema jurídico prohibe la discriminación por “raza” o etnia, pese a la Ley 1482 en la práctica no existen garantías de protección judicial que hagan valer el derecho a no ser racializado. Es más, la discriminación racial se reproduce bajo el dolor impotente de las víctimas que casi nunca obtienen reparación de ningún tipo, en cambio las personas discriminadoras no son sancionadas por la Ley. Sólo funciona la fugaz sanción social cuando estos casos llegan a las redes sociales. No obstante, la Corte Constitucional y la Corte Suprema han pronunciado fallos importantes a este respecto después de analizar casos presentados por organizaciones de la sociedad civil. Esta ha tomado en mano distintas acciones antirracistas, en todas las ciudades del país han aparecido iniciativas que intentan frenar el impacto del racismo en las niñas y niños negros. En el Caribe una buena parte del magisterio se echó al hombro la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como estrategia para frenar la deserción y el acoso racial que existe en el ámbito escolar. La gente negra en Colombia hoy más que ayer necesita aliados para combatir este fenómeno que tiene raíces históricas, que causa daño, dolor, sufrimiento, despojos múltiples, pero sobre todo muchas muertes violentas y desesperanza generalizada en todas las generaciones.