Trump ordenó un nuevo censo de población en EE. UU. que excluya a los migrantes irregulares: esta sería la razón

El presidente Donald Trump ordenó un nuevo censo que excluya a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos “ilegalmente”, un año antes de las elecciones de medio mandato.
Estados Unidos realiza un censo de población cada 10 años. El próximo está previsto para 2030.
Esta herramienta se utiliza para diversos fines. Permite redibujar los mapas electorales y, por lo tanto, influye en el número de votos que cada estado aporta al colegio electoral (el organismo que elige formalmente al presidente), en los escaños del Congreso y en las políticas y asignación de fondos federales.