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“Sería el candidato con más votos”: Trump bromea con postularse a la presidencia de Venezuela

El mandatario estadounidense alardeó de tener “buenos niveles de popularidad” en el país sudamericano y planteó ponerse a estudiar español. Esto fue lo que dijo.

  • Donald Trump manifestó estar contento con la situación actual de Venezuela. Foto: Getty Images
    Donald Trump manifestó estar contento con la situación actual de Venezuela. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Donald Trump, actual mandatario de Estados Unidos, ha sugerido en una rueda de prensa presentarse como candidato a la presidencia en Venezuela, país que permanece bajo administración estadounidense desde la caída de Maduro el pasado 3 de enero.

Lo hizo desde un tono algo jocoso en una declaración para medios desde la Casa Blanca. “Dicen que si me presentara a presidente de Venezuela sería el candidato con más votos de la historia de Venezuela”, expresó el republicano.

Lea también: Trump calificó a Venezuela como su “nuevo amigo y socio” durante su discurso del Estado de la Unión; esto dijo ante el Congreso

“Así que cuando termine con esto (guerra en Irán), puedo ir a Venezuela”, agregó Trump, quien también enfatizó sobre aprender español. “No tardaré mucho. Soy bueno en idiomas. Iré a Venezuela y me presentaré a presidente”, subrayó el estadounidense.

Curiosamente, hace un mes, el presidente Trump había rechazado en un evento ante presidentes latinoamericanos aprender español. “Yo no estoy aprendiendo ningún maldito idioma. No tengo tiempo. Se me daban bien los idiomas, pero no voy a dedicar tiempo a aprender uno”, recalcó ante una docena de gobernantes de la región que asistieron a la presentación del Escudo de las Américas.

En la misma rueda de prensa donde bromeó sobre presidir al territorio venezolano, Trump mostró satisfacción con la administración de Delcy Rodríguez en el país sudamericano y recordó lo sucedido hace años en Irak, que también estuvo bajo administración de Estados Unidos.

“Recuerden a (George W.) Bush en Irak. Despidió a los generales, despidió a la policía (...). Despidió a todo el mundo y ¿saben lo que tuvieron? Un lío. ¿Y qué pasó? Se formó Estado Islámico. Esos generales y esos soldados se unieron y todos juntos formaron Estado Islámico. Eso no nos va a pasar a nosotros”, destacó.

“Entramos, tuvimos un gran éxito. Un poderío militar jamás visto”, declaró Trump, recordando la operación militar realizada en enero donde se capturó al dictador Maduro. “Venezuela está estupendamente”, resaltó.

Desde el momento en el que se capturó a quien gobernó en Venezuela durante más de una década, una de las aclaraciones que se hizo desde Washington es que Estados Unidos estaría al frente de la nación sudamericana. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata”, sostuvo en ese entonces Donald Trump.

Siga leyendo: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

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