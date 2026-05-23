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Video | Así fue la despedida del Atanasio a David Ospina tras partido con Tolima, ¿Volverá a jugar con los verdes después del Mundial?

El futbolista antioqueño fue el capitán de los verdolagas en la semifinal contra el elenco tolimense.

  • El arquero David Ospina, de 37 años, fue vitoreado por los hinchas después del partido contra Tolima. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El arquero David Ospina, de 37 años, fue vitoreado por los hinchas después del partido contra Tolima. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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David Ospina es uno de los pocos futbolistas que tiene seguro su cupo al Mundial 2026 con la Selección Colombia. El arquero antioqueño, de 37 años, será uno de los líderes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo que buscará hacer una buena Copa del Mundo a partir del 17 de junio, cuando debutarán contra Ubzekistán en Ciudad de México.

La Selección se reunirá el próximo lunes en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá para empezar la concentración oficial de cara al torneo. Ospina, al parecer, viajará a la capital del país y no volverá a jugar con Atlético Nacional –por lo menos este semestre–.

Ese fue el motivo por el cual, después de que terminó el partido contra Tolima, válido por la vuelta de las semifinales del Apertura, los futbolistas del plantel profesional del cuadro verde se reunieron con él frente a la tribuna sur del Atanasio para levantarlo en hombros y que los hinchas lo vitorearan.

Fue la despedida de David. Los hinchas le gritaban: “miren, miren qué locura, miren, miren qué emoción: este es David Ospina, que volvió al verde para ser campeón”, y el futbolista les devolvía con aplausos el reconocimiento que le hicieron los aficionados en la tribuna.

Sin embargo, después de ese festejo quedaron varias preguntas: ¿Volverá después del Mundial al Atanasio para vestir la camiseta de Atlético Nacional?, ¿Este sábado 23 de mayo fue el último encuentro de David Ospina con los verdolagas?, ¿Seguirá en el balompié profesional el experimentado arquero, que en los últimos meses se ha visto afectado por problemas físicos? Todo está por verse.

Por ahora, hay que decir que David se despidió de la hinchada de Nacional antes de ir a disputar su tercera Copa del Mundo con la Selección Colombia. En la final, que se jugará el fin de semana del 8 de junio, seguro no estará. Para el 7 está programado el partido amistoso entre el seleccionado criollo y Jordania, que se jugará en San Diego, California, previo al inicio del torneo.

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