Video | Así fue la despedida del Atanasio a David Ospina tras partido con Tolima, ¿Volverá a jugar con los verdes después del Mundial?

David Ospina es uno de los pocos futbolistas que tiene seguro su cupo al Mundial 2026 con la Selección Colombia. El arquero antioqueño, de 37 años, será uno de los líderes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo que buscará hacer una buena Copa del Mundo a partir del 17 de junio, cuando debutarán contra Ubzekistán en Ciudad de México.

La Selección se reunirá el próximo lunes en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá para empezar la concentración oficial de cara al torneo. Ospina, al parecer, viajará a la capital del país y no volverá a jugar con Atlético Nacional –por lo menos este semestre–.

Ese fue el motivo por el cual, después de que terminó el partido contra Tolima, válido por la vuelta de las semifinales del Apertura, los futbolistas del plantel profesional del cuadro verde se reunieron con él frente a la tribuna sur del Atanasio para levantarlo en hombros y que los hinchas lo vitorearan.