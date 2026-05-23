Así fue como se cocinó la paella más grande de Colombia en Itagüí

Andrés Otálvaro recuerda que la primera vez que preparó paella fue una de esas que vienen en empaque, con instrucciones fáciles y rápidas para cocinar, en un wok. Hoy, más de una década después de aquella receta, está de pie con un cucharón casi tan largo como su brazo, revolviendo la paella más grande que alguna vez se haya hecho en Colombia.
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Como pasa con quienes terminan convirtiéndose en expertos luego de repetir una y otra vez ese oficio que es origen y objeto de su pasión, es difícil creer que el chef antioqueño que mueve de un lado a otro ese utensilio con mango de madera no haya tenido desde siempre en su memoria los pasos de esa preparación, que ni siquiera es de esta tierra montañosa y que hoy ejecuta con la misma naturalidad con la que se respira o se camina.
Frente a él y en plena Central Mayorista, en Itagüí, está la paella –la sartén ancha, plana y con asas que se usa por tradición para cocinar este plato– de 2,3 metros de diámetro y alrededor de 250 kilos, repleta de carne de cerdo, caldos, guisos y, cómo no, arroz, de la que salieron 500 porciones de 300 gramos que comieron desde aficionados a esta preparación hasta otros valientes que, por una tarde, decidieron hacerle el “feo” y reemplazar los frijoles con chicharrón.
La paella más grande de Colombia fue el evento central del Festival Paellero, una iniciativa de Otálvaro y Jaime Muñoz, dueño de Steak and Rice, empresa de asados premium, catering y talleres gastronómicos de Medellín. Pero antes de contar cómo fue que una sartén más grande que un ser humano terminó en esta plaza de mercado, valdría la pena entender cómo un paisa se convirtió en un referente de la paella, un plato muy poco colombiano, dentro y fuera del país.