Uranio sube la ya agitada tensión entre Irán y Estados Unidos

El mundo, desde el jueves pasado, está pendiente de lo que pasa entre Estados Unidos e Irán. Y no es para menos, la muerte del general iraní Qasem Soleimani en Irak, a manos de las fuerzas militares norteamericanas, encendió la llama de la tensión.

Las acciones se concentran en el ataque contra Soleimani, otro contra un grupo de Estados Unidos en una base militar en Irak, y la orden del parlamento iraní de expulsar a los soldados norteamericanos de ese país, aunque no es una decisión en firme, pues dependerá de que se apruebe una ley con ese objetivo.

Como respuesta, Irán anunció que no seguiría respetando el Acuerdo Nuclear de 2015, del cual se salió el presidente Trump en 2018 –acordado por Barack Obama en 2015–, y que desde ese momento le dio pie a Irán para ir desmontándolo y seguir fortaleciendo el uranio.

“Ya no queda ningún obstáculo”, señaló Irán, al dar a conocer la decisión en una nota diplomática. Hasan Turk, analista internacional, señaló que ambas naciones tienen intereses nucleares. Adicional al panorama, el estallido de bombas, cercana a la Embajada de EE.UU. en Irak, le pusieron más fuego a las llamas.

¿Qué pasará?

Con la salida del Acuerdo, el temor mundial aumenta, pues el uranio es usado en armas nucleares, algo que buscaba evitar el. El presidente Donald Trump no dudó en reaccionar al señalar que las publicaciones que se conocen desde Irán servirán para notificar al Congreso de que “si Irán ataca a cualquier persona u objetivo de EE.UU., responderemos rápida y completamente, y tal vez de manera desproporcionada”, y le puso más picante, al señalar que aunque no es una obligación, lo anuncia para que quede claro. El analista Turk agregó que el temor, ahora, “es que al tener esas armas nucleares puede usarlas para atacar a Israel –enemigo– o contra cualquier país”. Al respecto, Julián Zapata, cofundador del Centro Cultural Islámico y el Centro de Altos Estudios Islámicos en Colombia, indicó que “no habrá una guerra en estos 40 días, porque las religiones esperan a sus muertos”, lo cual no quiere decir que no lleguen reacciones.

Irán; sin embargo, deja una puerta abierta, pero pone la pelota del lado norteamericano, al indicar que si las sanciones impuestas se retiran, está dispuesta “a volver a la aplicación de sus compromisos”.

Mano a mano

La otra mirada que se le da a este asunto es cuál de las dos naciones tiene más poder. El analista Turk dice, sin dudar, que EE.UU. es más fuerte en ejército, armas, capacidades y relaciones; sin embargo, Irán no se queda atrás.

Entre las fortalezas iraníes, Turk asegura que puede bloquear el Estrecho de Ormuz, por donde circula entre el 20 % y el 30 % del petróleo que se produce en el mundo. Sin embargo, explica que solo podría hacer por dos meses, como máximo: “Saldría derrotado. Puede responder, pero no tiene el mismo poder militar”.

EE.UU., de acuerdo con Turk, tiene más poderío y socios más fuertes. Para él, las hostilidades y ataques se darían entre sí, buscando impactar lugares sagrados, templos, estructuras políticas y económicas, e infraestructura.

El plano sigue entre las amenazas. Irán dijo que tenía 30 puntos identificados para impactar, mientras que EE.UU. respondió que tiene 52.