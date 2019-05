“Hubo gente que faltó por cumplir”: Guaidó sobre alzamiento militar

El opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este lunes en entrevista con la agencia AFP que “gente” que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado martes, finalmente no cumplió con lo acordado a la vez que se mostró optimista sobre un pronto cambio político.

“Hubo gente que faltó por cumplir (...). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (...). Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, (del cual) no se escapa la Fuerza Armada”, señaló Guaidó.

Lea también: Furia y confusión, Venezuela en pausa

El opositor también afirmó que se mantiene la conversación “con todos los funcionarios civiles y militares”. Guaidó, proclamado presidente encargado el 23 de enero de este año, es reconocido como mandatario legítimo por cerca de 60 países.

El pasado 30 de abril sorprendió al anunciar la liberación de la detención domiciliaria de Leopoldo López, su mentor político, y afirmar que se encontraba con los “principales mandos militares”, que se habrían sublevado ante Maduro.

Sin embargo, pese a la liberación de López y a las protestas ciudadanas durante esa jornada, el sucesor de Hugo Chávez se mantuvo en el poder.

En su entrevista con la agencia AFP, Guaidó invitó finalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los empleados públicos venezolanos a que “venzan el miedo”.