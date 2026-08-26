Video | Así fue la impresionante avalancha que deja más de 380 desaparecidos entre Nepal y China

Al menos 19 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.
Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río, sepultando edificios y desencadenando una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros.
Entérese: Chile no va a esperar otro terremoto como el de 1960: así se prepara el país para enfrentar una emergencia