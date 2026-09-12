Video | Con la “pinta” de Maduro, el narco Eugenio Montoya llegó a Colombia deportado de Estados Unidos

La pista de aterrizaje en el aeropuerto El Dorado en Bogotá marcó el fin de la travesía judicial de Eugenio Montoya Sánchez en Estados Unidos y el comienzo de un nuevo capítulo con las autoridades colombianas para pagar por sus delitos.
El narcotraficante, hermano de Diego León Montoya, alias Don Diego, llegó a la capital este viernes 11 de septiembre tras ser deportado de suelo estadounidense, lugar donde cumplió una pena de 19 años de cárcel por conspirar para el tráfico de drogas e incurrir en obstrucción a la justicia.
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Tras desembarcar —curiosamente con el mismo conjunto Nike que tenía Nicolás Maduro cuando fue capturado—, Eugenio fue entregado de inmediato a la Policía Nacional y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para encarar sus procesos pendientes en Colombia, debido a que en su contra pesa una notificación de búsqueda internacional activa.