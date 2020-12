Putín no se vacuna contra covid y mitad de los rusos también se niega

Referendo del Brexit

23 de junio de 2016: Reino Unido realizó el referendo sobre la permanencia del país en la Unión Europea. 51,9 % de las personas votaron por irse y 48,1 % por quedarse.



Cae el primer ministro

24 de junio de 2016: el primer ministro David Cameron anunció su dimisión a Downing Street asegurando que él quería quedarse en la UE. Llega Theresa May, una conservadora moderada.



Comienza el proceso

29 de marzo de 2017: Londres activó el artículo 50 diseñado para ejecutar el retiro de un país del organismo. Este dio un plazo de dos años para realizar la salida. Comienzan negociaciones.



El freno del Brexit

Enero - marzo 2019: el Parlamento británico rechazó en tres ocasiones el acuerdo del Brexit que negoció May con la UE. Es evidente su desgaste político y el Brexit se aplaza dos veces.



Cae primera ministra May

Mayo - julio de 2019: renuncia Theresa May asegurando que hizo “todo lo que pudo”. Las elecciones internas del Partido Conservador dan como su sucesor a Boris Johnson.



Acuerdo sí, avance no

Octubre de 2019: Las partes llegan a un pacto de retiro, pero la fecha se posterga porque el tratado sigue sin conseguir el aval del Parlamento británico. Diciembre: comicios anticipados.



Reino Unido abandona la UE

31 de enero de 2020: se da el retiro oficial del país de la comunidad europea, pero ante los pactos inconclusos comienza un periodo de transición para negociar la relación comercial.



Se niegan a nueva fecha

12 de junio de 2020: el bloque comunitario propuso aplazar el fin de la transición por los bloqueos sobre la pesca, intercambios comerciales y la frontera irlandesa, pero Reino Unido se negó.



El desespero de Jonhnson

Diciembre 2020: el primer ministro intentó negociar por separado con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, pero estos se negaron a traicionar la UE.



Fin a la negociaciòn

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido lograron el pasado jueves cerrar un acuerdo sobre su relación tras el Brexit. La presidenta de la UE aseguró que es un acuerdo “equilibrado”.