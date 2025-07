“Está mohoso, huele hartísimo”: revelan audio clave de una de las víctimas en hotel de San Andrés

Existe un material que sirve para la investigación, pues al parecer sería la conversación entre Canro Zuluaga y su otra hija Mayerli Andrea, a quien le decía que la habitación que le entregaron estaba llena de un hongo y que el servicio no fue el mejor.

“Ese hotel está re re re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer”, se escucha en un audio suministrado a Noticias Caracol.

Viviana había intentado pedir un cambio debido a las condiciones en que habría encontrado la habitación, pero que esta solicitud le fue negada al instante. “Sí, yo le dije a la muchacha: ‘¿Me puedes cambiar el cuarto?’ Pero entonces me contestó todo feo: ‘Pero hoy no, de pronto mañana’”, agregó.

Y añadió: “Es que es más, ni siquiera nos llevaron al cuarto. Me dijeron: ‘Tome la llave y el cuarto suyo es por allá en el 400, y el de ellos es por allá en el noveno. Vaya y búsquenlos’. Ni siquiera nos llevaron al cuarto como hacen los hoteles. Bueno, eso no importa”, finalizó.