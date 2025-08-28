¿Petro acomodó cifras de “reducción” de mortalidad materna? Factcheck a su alocución

El presidente Gustavo Petro volvió a usar una alocución presidencial en televisión para hablar sobre salud pública. Lo hizo este miércoles 27 de agosto en la noche con una antesala: “esta alocución va a ser breve porque vamos a presentar resultados de la gestión en materia de salud”.
Su intervención costó menos de una hora y la dedicó a hablar sobre mortalidad materna y cómo, según él, en su Gobierno han mejorado esos indicadores. Incluso, dijo que esos casos han disminuido en los últimos años y que ha sido gracias a los cambios en el sistema de la salud que ha impulsado.
El Jefe de Estado expuso que en 2022 se reportaron 278 muertes maternas en Colombia, que en 2023 el número descendió a 243 y que en 2024 bajaron hasta 199 casos. "Bajó más en 2024 con 199 casos, una disminución de 28,4 % desde que recibimos el Gobierno en término de casos. En términos de la razón, hubo una reducción del 7,7 %", dijo.
Entre otros datos, comparó esos indicadores con los años anteriores a su administración —es decir, los del Gobierno de Iván Duque— y mostró con gráficos que la señalada reducción siguió este año 2025.